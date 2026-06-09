Mláďata potřebují ochranu bez ohledu na živočišný druh. Důkazem toho jsou i videa, která se čas od času objeví na sociálních sítích, kde obětaví zástupci říše zvířat ošetřují cizí potomky. Velmi často jsou to právě holubi, pro které je přirozené stavění hnízd a péče o vajíčka.
Ve videu, které nedávno sdílela společnost NEXTA na síti X, je hlavní hrdinkou holubice, která opatruje malá koťata. Nejenže je zahřívá, ale jako správná maminka také vehementně brání každému, aby se jich dotkl. Takové chování přitom není zdaleka neobvyklé a může souviset s přirozenou reakcí zvířat na přítomnost nezaopatřených mláďat a automatickým spuštěním „rodičovského“ reflexu v období hnízdění.
Loni se na sociálních sítích objevilo video holuba, který nosil k březí kočce stébla, aby kolem ní postavil hnízdo. A pokračoval i v době, kdy kočka už měla tři koťata a na stéblech slámy je krmila.