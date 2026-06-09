Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sociální sítě dojala nevšední adopce. Opuštěná koťata našla domov u holubice

Zuzana Stiboříková
  15:59
Vůči holubům panuje řada předsudků. Jednu věc jim však nikdo nemůže upřít, a sice jejich umění přežít a postarat se o sebe i o jiné. Fanoušky na sociální síti X dojalo video holubice, která obětavě pečuje o koťata, jež zahřívá ve svém hnízdě, a dokonce je brání.

Mláďata potřebují ochranu bez ohledu na živočišný druh. Důkazem toho jsou i videa, která se čas od času objeví na sociálních sítích, kde obětaví zástupci říše zvířat ošetřují cizí potomky. Velmi často jsou to právě holubi, pro které je přirozené stavění hnízd a péče o vajíčka.

Ve videu, které nedávno sdílela společnost NEXTA na síti X, je hlavní hrdinkou holubice, která opatruje malá koťata. Nejenže je zahřívá, ale jako správná maminka také vehementně brání každému, aby se jich dotkl. Takové chování přitom není zdaleka neobvyklé a může souviset s přirozenou reakcí zvířat na přítomnost nezaopatřených mláďat a automatickým spuštěním „rodičovského“ reflexu v období hnízdění.

Loni se na sociálních sítích objevilo video holuba, který nosil k březí kočce stébla, aby kolem ní postavil hnízdo. A pokračoval i v době, kdy kočka už měla tři koťata a na stéblech slámy je krmila.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Důležitá je cesta. Říká ta, která svou třetí zahradu vybudovala na jílu

Soutěž
Soutěž Nejkrásnější zahrada 2026 (20. 5. - 26. 8.)-54516

Baví ji budovat zahrady. Tato je její třetí. „První byla ještě v době, kdy jsem byla mladá, měla rodinu a peníze nebyly problém. Druhá byla u chalupy, ta měla úplně jiný ráz, bylo to u skal a u lesa....

KVÍZ: Jak se vyznáte v dechberoucích zvířecích kuriozitách? Otestujte se

Soutěž
Pestrobarevného tukana vyfotografovala Milena Písačková v Brazílii.

Svět zvířat je plný překvapivých schopností, nečekaného chování i zvláštností, které někdy znějí skoro neuvěřitelně. Otestujte si, jak dobře se vyznáte v přírodních kuriozitách a jestli vás zvířecí...

S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Soutěž
Maminčina chata

Příští rok oslaví osmdesátku a podle své dcery by se sama do žádné soutěže nepřihlásila, přitom si to její neskutečné úsilí podle rodiny nepochybně zaslouží. Tak za ni poslala přihlášku právě dcera...

Letní řez švestky: Kdy a jak správně prořezat slivoně bez rizika chorob

ilustrační snímek

Letní řez švestek rozděluje zahrádkáře už roky. Zatímco jedni nedají dopustit na tradiční jarní zásahy, druzí varují před zimním poškozením. Odborníci se ale shodují: peckoviny potřebují úplně jinou...

Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce

Soutěž
Zóna pro nejmenší

Zahradu jsme s manželem získali po jeho babičce s dědou. A jak ví každý, komu se poštěstilo něco podobného, na začátku – který se odehrával v roce 2021 – takový pozemek vypadá všelijak. Po pěti...

Sociální sítě dojala nevšední adopce. Opuštěná koťata našla domov u holubice

Nevšední adopce: holub v hnízdě zahřívá koťata

Vůči holubům panuje řada předsudků. Jednu věc jim však nikdo nemůže upřít, a sice jejich umění přežít a postarat se o sebe i o jiné. Fanoušky na sociální síti X dojalo video holubice, která obětavě...

9. června 2026  15:59

Zelený koberec v hicu. Změňte strategii a zapomeňte na anglický trávník

Ideální kombinace. Kolem domu je kus trávníku, aby si měly kde hrát děti,...

Mít na vlastní zahradě svěží zelený koberec v době, kdy rtuť teploměru šplhá ke třicítce a prší jen výjimečně, se může zdát jako nesplnitelný sen. Přesto to jde, ačkoliv cesta k odolnému trávníku...

9. června 2026

Ne každá kočka na ulici potřebuje zachránit. Jak to rozlišit, radí odbornice

Premium
Prémium, kotě, doma, zvykání

Zachránit kočku z ulice je šlechetný čin, má ale svá specifika. Zvíře může být traumatizované, nebo dokonce nemocné. V každém případě byste si nový přírůstek měli pořídit pouze tehdy, pokud mu...

9. června 2026

Samosběr jahod 2026 – kde natrhat čerstvé ovoce ve vašem kraji

Samosběr jahod v Pileticích u Hradce Králové. (3. 6. 2022)

Přelom začátek června společně s teplým počasím znamená jediné. Rozjíždí se sezóna samosběrů jahod. Rok 2026 v tomto není žádnou výjimkou a řada samosběrů hlásí otevřené dveře. Na některých místech...

8. června 2026  10:28

Gastro kacířství, nebo genialita? Proč byste měli jíst burger „vzhůru nohama“

Premium
Převrácený burger

S blížícím se létem máte pravděpodobně v diáři zaznamenané jedno nebo dvě grilování. Ale až vám příště někdo podá šťavnatý burger, možná by stálo za to ho před prvním kousnutím otočit.

8. června 2026

Zahradu po babi a dědovi přetvořili pro rodinu se 4 dětmi. Vděčnou za ovoce

Soutěž
Zóna pro nejmenší

Zahradu jsme s manželem získali po jeho babičce s dědou. A jak ví každý, komu se poštěstilo něco podobného, na začátku – který se odehrával v roce 2021 – takový pozemek vypadá všelijak. Po pěti...

8. června 2026

Sucho, sucho, sucho. 30 druhů hub, které byste teď normálně nacházeli

V tak vysušeném lese se asi žádné houby nenajdou.

Červen je běžně pro houbaře úžasným měsícem, protože se v lesích při optimální vlhkosti a teplotách začínají objevovat jak první letní druhy, tak ještě doznívají některé jarní speciality. Tento...

7. června 2026

S přítelem si vybudovali zahradu u sezonní chatky nedaleko bývalých lázní

Soutěž
Maminčina chata

Příští rok oslaví osmdesátku a podle své dcery by se sama do žádné soutěže nepřihlásila, přitom si to její neskutečné úsilí podle rodiny nepochybně zaslouží. Tak za ni poslala přihlášku právě dcera...

6. června 2026

Sláva tohoto prasátka se šíří po celém světě. Lidem připomíná slavnou osobnost

Prasátko připomíná slavného politika z dob Sovětského svazu.

Když se na to prasátko podíváte, koho vám připomíná? Ruští uživatelé sociálních sítí v tom mají jasno. Zvíře, které se v posledních dnech stalo internetovým hitem, je jasná reinkarnace někdejšího...

5. června 2026  10:55

Zahnův řez: jak bezpečně řezat meruňky a slivoně a předejít klejotoku

ilustrační snímek

Peckoviny patří mezi nejcitlivější ovocné stromy na našich zahradách a špatně provedený zásah nůžkami či pilou je může nenávratně poškodit. Zatímco jabloně snesou i radikálnější zmlazení, u peckovin...

5. června 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tři letní recepty z mixéru. Osvěžte se mangovým lassi nebo citrusovým krémem

Mango lassi je tradiční indický nápoj z manga a jogurtu

Horké dny mění chutě a přijde nám vhodné připravit něco lahodného a osvěžujícího. Pojďte zkusit něco jednoduchého, stačit vám bude jen několik ingrediencí a mixér.

5. června 2026

Poznáte kudlanku, Hmyz roku 2026? Pomozte vědcům zmapovat, které tu žijí

Kudlanka zakavkazká

Česká společnost entomologická vyhlásila Hmyzem roku 2026 kudlanku nábožnou. Představuje totiž dokonalého hmyzího predátora, který se od počátku milénia nebývale šíří Českou republikou. Proto se...

5. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.