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Smrt orlice Jackie rozplakala internet. Shadow zůstal u hnízda sám

Natálie Brabcová
  4:00
Málokterá internetová hvězda strávila většinu života v hnízdě vysoko nad jezerem. Orlice Jackie to dokázala. Miliony lidí po celém světě roky sledovaly její soužití s partnerem, líhnutí mláďat i každodenní život v hnízdě. Když přišla zpráva, že se z veterinární péče už nevrátí, tisíce fanoušků jí začaly posílat dojemné vzkazy na rozloučenou.

Jackie zemřela v časných ranních hodinách 10. srpna v kalifornském Ojai Raptor Centra. Bylo jí čtrnáct let. Do péče veterinářů se dostala 18. července poté, co ji našli na břehu jezera zesláblou a neschopnou letu. Krátce předtím se střetla se dvěma mladšími orly. Odborníci se ale domnívali, že potyčka ji sice mohla dostat na zem, nevysvětlovala však její vážný zdravotní stav. Jackie trpěla těžkou anémií, byla dehydratovaná a vyšetření odhalila také další zdravotní problémy.

Více než tři týdny se ji veterináři snažili zachránit. Dostávala kyslík, tekutiny a výživu a 22. července dokonce krevní transfúzi od jiného orla bělohlavého jménem Spirit. Podstoupila CT, biopsii kostní dřeně i speciální testy na těžké kovy. Chvílemi se její stav zlepšoval, nakonec se ale anémie opět prudce zhoršila a lékaři objevili také trombózu v křídle a poblíž jedné ledviny. Přes rozsáhlá vyšetření se přesnou příčinu jejího onemocnění určit nepodařilo.

„Náš tým má zlomené srdce. Bylo mimořádnou výsadou se o ni starat,“ uvedl Chris Eksteen, výkonný ředitel Ojai Raptor Centra.

Miliony lidí sledovaly každý pohyb v hnízdě

Jackie byla celebritou dávno předtím, než onemocněla. V roce 2012 se vylíhla v Big Bear Valley v jižní Kalifornii jako první doložené mládě orla bělohlavého narozené v této oblasti. V roce 2015 ochránci přírody nainstalovali k hnízdu kameru a diváci od té chvíle mohli život orlů sledovat prakticky bez přestávky. Od roku 2018 tvořila Jackie pár se samcem Shadowem.

Diváci tak roky sledovali přírodní seriál bez scénáře. Jackie a Shadow spolu stavěli hnízdo, zahřívali vejce ve sněhových bouřích, přicházeli o vejce a vychovávali mláďata.

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Pořádnou zápletku přinesl i letošní rok. O první dvě vejce Jackie a Shadow v lednu přišli poté, co je poškodili krkavci. Jackie však dostala druhou šanci. Koncem února snesla další dvě vejce a začátkem dubna se z nich vylíhla mláďata, která později dostala jména Sandy a Luna. Když Jackie v červenci skončila v péči veterinářů, Shadow potomky dál krmil a hlídal. Naposledy je kamery v oblasti zachytily 23. července a ochránci přírody předpokládají, že se poté vydali vlastní cestou.

O Jackie se v Ojai Raptor Center staral celý tým. Navzdory intenzivní léčbě se její stav nakonec nepodařilo zvrátit.
Jackie v péči Ojai Raptor Center. Vyšetření odhalila těžkou anémii a další zdravotní problémy, jejich přesnou příčinu se však určit nepodařilo.
Po zprávě o Jackiině smrti přicházely také dětské obrázky a osobní vzkazy. Slavná orlice měla fanoušky napříč generacemi.
Jackie a Shadow se stali nerozlučnou dvojicí Big Bear Valley. Pár spolu tvořili od roku 2018.
11 fotografií

Fanoušci se s Jackie loučili po celém světě

Po Jackiině smrti začaly přicházet tisíce kondolencí. Když Los Angeles Times vyzval své čtenáře, aby napsali, co pro ně orlice znamenala, dorazilo téměř dvě stě osobních vzpomínek z různých částí světa. „Jedna orlice změnila svět,“ shrnula svůj vztah k Jackie jedna z čtenářek. Jiní popisovali, že jim sledování hnízda dodávalo naději během pandemie, přírodních katastrof nebo po smrti jejich blízkých.

Jak moc Jackie fanouškům přirostla k srdci, ukázal i nečekaný nápor na internetový obchod Friends of Big Bear Valley. Během 24 hodin po oznámení její smrti se předměty věnované slavným orlům prakticky vyprodaly. Organizace později oznámila, že nestíhá nápor objednávek a s doplněním zásob musí počkat.

Shadow už má po boku novou společnici

Kamery nad Big Bear Lake přesto běží dál a příroda mezitím začala psát další kapitolu. Už 6. srpna se v oblasti objevila čtyřapůlletá orlice. Několik hodin po oznámení Jackiiny smrti pak poprvé přiletěla přímo do hnízda. Ochránci jí mezitím dali jméno Kaydee a stále častěji ji vídají po Shadowově boku.

Zpočátku upozorňovali, že může jít jen o přátelskou návštěvu. Poslední dny ale naznačují, že mezi nimi může vznikat něco víc. Shadow a Kaydee spolu posedávají na stromech, ozývají se společně do údolí a mladá orlice navštěvuje i hnízdo. Biolog Pete Bloom, který Kaydee v minulosti pomáhal označit identifikačním kroužkem, už považuje za velmi pravděpodobné, že spolu se Shadowem vytvoří pár, až kolem prosince začne další hnízdní sezóna. Jisté to samozřejmě není. Jak připomínají sami ochránci přírody, tentokrát scénář opět píše pouze příroda.

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