„Nejdřív jsme tomu, co vidíme, vůbec nemohli věřit. Tak jsme se otočili a jeli se podívat ještě jednou,“ popsala agentuře Storyful Shannon Mullensová. Svým autem projížděla po silnici z města Red River směrem do Oklahomy, když si všimla medvěda na vrcholu sloupu elektrického vedení několik metrů nad zemí.
Zvíře tam vylezlo zřejmě před nějakým nebezpečím. Předními tlapami se pevně drželo příčného nosníku, ale zadní nohy jen visely dolů.
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Svědci okamžitě zavolali na tísňovou linku 911. Operátorka už o případu věděla a také pracovníci státní ochrany přírody. Svědky žádala, aby zvíře nechali na pokoji a nerušili ho. Uspání medvěda narkotizační střelou by bylo podle záchranářů příliš velké riziko. Zvíře by totiž spadlo z velké výšky a zřejmě by si přivodilo smrtelná zranění.
Medvědi opravdu po sloupech či stromech lézt umí. Tento kanadský medvěd například vylezl za lovcem na posed:
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18. května 2018
Zvíře nakonec zasáhl elektrický proud
Shannon Mullensová odjela a jen doufala, že se medvěd dostane bezpečně dolů. Od jiného autora podobného videa se však dozvěděla o tragickém konci zvířete.
Medvěd totiž zůstával na vrcholu sloupu i proto, že u něj zastavovali lidé, aby si ho natáčeli a fotografovali. Dispečeři přitom opakovaně vyzývali veřejnost, aby místo opustila. To by podle nich zvýšilo šanci, že zvíře samo bezpečně sleze.
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Podle odborníků se medvědi na sloupy elektrického vedení dostávají ve chvíli, kdy se polekají lidí, dopravy nebo psů. Zejména mladí jedinci pak šplhají po sloupu stejně, jako by lezli na vysoký strom, kde instinktivně hledají bezpečí.
Přestože takové případy působí neuvěřitelně, nejde o výjimku. V roce 2021 uvízl jiný medvěd na vrcholu sloupu elektrického vedení v Arizoně. Tehdy se ho však podařilo bezpečně zachránit.
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