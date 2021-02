Když to mráz dovolí, i sloní princezny Lakuna a Amalee si užívají sněhu

Sloní samičce Lakuně je právě deset měsíců, narodila se 27. března 2020 , a při vážení minulý týden měla už 410 kilogramů. Devítiměsíční Amalee oslaví rok 9. května a váží 418 kilogramů. Obě pěkně rostou a za uzavřenými branami zoo vůbec nezahálejí. Tedy pokud není neděle, kdy se Amalee vstávat moc nechce, jak předvedla na úvodním videu.

I přesto, že je v současné době areál Zoo Praha uzavřen, každodenní práce se zvířaty se nezastavila. A chovatelé slonů indických se intenzivně věnují základnímu veterinárnímu tréninku obou slůňat. Jasně se při něm ukazuje rozdíl v jejich povahách: o měsíc starší klidná Lakuna dělá velké pokroky, mladší a čilejší Amalee zatím chovatelům ráda utíká.

„Potvrzuje se, že povaha slůněte je velmi podobná povaze matky,“ říká vrchní chovatel slonů Martin Kristen. „Lakuna po Tamaře zdědila velmi komunikativní, zvídavou povahu a ve vztahu k okolí se jedná o velmi klidné zvíře. Amalee je úplný opak. Zvědavá, sebevědomá a velmi čilá. Občas jí je plný ‚barák‘ a všude běhá, oproti Lakuně bude výrazně průbojnější.“

Se staršími bratry, Maxem a Rudim, mají Lakuna a Amalee zatím kontakt přes ochrannou bariéru v pavilonu a často to využívají. „Zatímco u Rudiho jde o opatrný zájem, u Maxe se občas objevuje snaha jedno ze slůňat kopnout i přes ochrannou bariéru. Spojení v tuto chvíli bohužel brání nepříznivé počasí,“ konstatuje Martin Kristen.



Veterinární trénink je pro zdraví slůňat klíčový

Dle slov vrchního chovatele slonů Martina Kristena je prioritou rychlý nácvik odběru krve, který by případně mohl včas odhalit nějaký zdravotní problém. Podívejte se, jak šikovně ho zvládá samička Lakuna:

Práce s oběma slůňaty je kvůli jejich rozdílným povahám velmi odlišná, koneckonců tréninkový plán je každému slonovi ušitý na míru. A nejde jen o odběr krve, slůňata si zvykají třeba i na pravidelné měření teploty.

Zrovna tak pečlivé pozorování jejich chování či zájmu o potravu může pomoci odhalit známky případných zdravotních komplikací, aby bylo možné včas nasadit léčbu. Jedním z nejzávažnějších onemocnění je sloní herpes, který nejvíce ohrožuje právě slůňata a mladé slony.

„Tato práce je nedílnou součástí běžné péče. Jsem vděčen za každý den, kdy naši ‚slonaři‘ v tréninku obou sloních samiček pokračují, byť kvůli epidemii covidu-19 je to pro ně stále obtížnější,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. A doplnil, že během veterinárního tréninku se slůňata učí snášet i pravidelnou pedikúru nebo výplach chobotu a zvykají si na to, že v budoucnu podstoupí různá vyšetření či odběry krve.

Procházka na čerstvém vzduchu prospívá i slonům

Když tento týden pokryla výběh slonů souvislá bílá peřina, podle vrchního chovatele slonů Martina Kristena se nikomu z nich na sníh ani příliš nechtělo. „Snad jen Shanti byla spokojená, utábořila se hned za vraty do pavilonu a sbírala chobotem čerstvý sníh. Byl problém ji zavolat, aby přešla koridorem do výběhu.“

Sloničky Lakuna (vlevo) a Amalee při hrátkách na sněhu. I ze snímku je evidentní že mladší Amalee je mnohem větší číslo.

Kdy vzít a kdy nevzít slony ven, to musí chovatelé velmi pozorně hlídat a rozhodují se až na poslední chvíli podle aktuálního stavu počasí. „Mráz okolo -9 °C už je problém. Aktivním slonům to příliš nevadí, Rudi a Max po výběhu velmi běhají a pohybem se zahřejí. Podobný mráz ale špatně snáší naše nejstarší slonice Gula, která kvůli svému věku pohybu moc nedá. A samozřejmě to platí i pro její společnici Shanti, která se Guly drží jako „klíště“. Proto aktuálně již naši sloni ven nechodí,“ vysvětluje Martin Kristen, že současné mrazy už jsou pro některé ze slonů extrémní. I když suchý mráz za jasného počasí a s teplotou do -10 °C je pro slony menší komplikací než vysoká vlhkost spojená s deštěm a teplotou lehce pod nulou. I Lakuna a Amalee pobyt na sněhu za suchého mrazu zvládají bez problémů, protože jsou obě v neustálém pohybu.

Jenže se na sněhu také rády válejí, případně se snaží koupat se v zamrzlém kališti. „Což může vést k rychlému prochladnutí. Při počasí, jaké Praha zažívá poslední týden, pečlivě sledujeme vývoj teploty, rychlost větru a vzdušnou vlhkost,“ vysvětluje vrchní chovatel slonů, že není úplně jednoduché rozhodnout, kdy slony pustit ven.