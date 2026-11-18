Odborníci vysvětlují, proč obří lovci právě teď vyrážejí na cesty a zda se musíme bát jejich kousnutí. „Slíďák je jeden z největších pavouků Evropy, je prostě součástí přírody. Je pro něj typické, že se občas objeví a pak zmizí. On má miminka, která létají jako ostatní pavouci vzduchem, a pak se někde uchytnou a tam si udělají noru a pak zase třeba po deseti letech zmizí,“ popisuje entomolog Petr Šípek z Přírodovědecké fakulty UK.
Podzimní stěhování obřích sousedů
Představte si klidný podzimní večer na zahradě, když v kuželu baterky najednou zazáří dva drobné zelenkavé body a o sekundu později se v trávě pohne tvor velký jako lidská dlaň. Přesně takové zážitky nyní ve velkém sdílejí obyvatelé východního Rakouska.
Tamní svaz ochrany přírody (Naturschutzbund) zaznamenal prostřednictvím své občanské vědecké platformy Naturbeobachtung.at od začátku září přes dvě stě hlášení o nálezu obřích pavouků, z nichž odborníci do začátku listopadu oficiálně potvrdili 175 pozorování.
Zatímco na jihu ve Štýrsku a Korutanech lidé narážejí spíše na menšího slíďáka jižního (Hogna radiata), v Burgenlandu, ve Vídni a v Dolních Rakousích – tedy doslova na dostřel od jihomoravských hranic – kraluje mohutný slíďák tatarský (Lycosa singoriensis).
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Podzimní boom pozorování má zcela přirozené vysvětlení, které se pojí s teplejším klimatem i biologickými hodinami těchto osminohých obrů. S příchodem chladnějších dnů totiž dospělí jedinci opouštějí své úkryty a vyrážejí na podzimní námluvy i za hledáním vhodných zimovišť. Při svém putování pak nezřídka zabloudí na posekané trávníky, do garáží nebo k domovním dveřím, kde okamžitě vyvolají rozruch.
Jihoruská tarantule se světélkujícíma očima
V evropské přírodě nemá slíďák tatarský co do velikosti žádnou konkurenci. Samice dorůstají v samotném těle délky až tří a půl centimetru a s roztaženýma nohama dokážou pokrýt plochu o průměru kolem sedmi centimetrů.
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Menší samci měří v těle od čtrnácti do sedmadvaceti milimetrů. Díky šedohnědému až téměř černému zbarvení, hustému ochlupení a nenápadné kresbě s párovými bílými tečkami na zadečku si tento druh vysloužil trefnou lidovou přezdívku jihoruská tarantule.
Na rozdíl od běžných domácích pokoutníků nebo zahradních křižáků nesnová slíďák žádné lapací sítě. Je to nekompromisní zemní lovec, který si v písčité či hlinité půdě hloubí až půl metru hluboké svislé nory o velikosti myší díry.
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Stěny podzemní chodby pečlivě vystýlá pavučinou, přes den v ní odpočívá a na lov hmyzu či menších pavouků vyráží až pod rouškou tmy. Právě v noci se projeví jeho další fascinující výbava – zadní střední pár očí je výrazně zvětšený a opatřený speciální odrazivou vrstvou, takže při posvícení baterkou pavoukovi oči jasně světélkují.
Mimořádná je i mateřská péče tohoto druhu. Samice v létě upřede velký kulovitý kokon se stovkami vajíček, nosí jej připevněný pod zadečkem a za slunečných dnů jej v ústí nory vystavuje teplu.
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Když se mláďata vylíhnou, vylezou matce na záda, kde se drží v několika vrstvách na sobě jako živý kožich, dokud nedorostou a nerozprchnou se do světa.
Ztracený a znovu nalezený obyvatel Moravy
Ačkoliv aktuální zprávy z Rakouska mohou působit dojmem, že k nám míří nový invazní druh, slíďák tatarský je na Moravě dávno doma. Jeho původní vlastí jsou stepi východní Evropy, odkud se na přelomu 19. a 20. století začal šířit podél Dunaje přes Panonskou nížinu.
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K rakouskému Neziderskému jezeru dorazil v roce 1920 a už o čtyři roky později jej přírodovědci poprvé objevili u Břeclavi. Ve čtyřicátých letech minulého století dokonce postoupil Hornomoravským úvalem až k Olomouci a ke Svitavám.
Pak však přišel zlom. Kvůli intenzivnímu zemědělství, rozorávání mezí a mizení písčitých říčních břehů z české krajiny v polovině dvacátého století zcela zmizel a po desetiletí platil za regionálně vyhynulý druh.
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Velký návrat přišel až v roce 2003, kdy se znovu objevil u Drslavic, a od roku 2007 odborníci potvrzují jeho stálé populace na více místech jižní Moravy, například u Hluku na Uherskohradišťsku nebo v okolí Napajedel.
Dnes vyhledává především osluněné nížiny do nadmořské výšky kolem 350 metrů, kde osidluje staré pískovny, opuštěné cihelny, břehy vodních nádrží i okraje polí.
Kousnutí bolí jako od vosy, životu však nebezpečné není
Pohled na několikacentimetrového chlupatého pavouka dokáže u slabších povah vyvolat paniku, odborníci však ujišťují, že strach není na místě. Přední český arachnolog Milan Řezáč z Výzkumného ústavu rostlinné výroby dlouhodobě zdůrazňuje, že v naší přírodě nežije žádný pavouk, který by byl pro člověka smrtelně nebezpečný. Slíďák tatarský je navíc velmi plachý tvor, který před člověkem okamžitě utíká do své nory.
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Ke kousnutí se odhodlá pouze v krajní sebeobraně, třeba když jej někdo neopatrně přimáčkne holou rukou. Vzhledem k jeho robustním klepítkům je samotné kousnutí mechanicky bolestivé a dá se přirovnat k bodnutí včelou nebo vosou.
Podle Milana Řezáče však jed tohoto pavouka působí pouze lokálně a u zdravého člověka vyvolá nanejvýš přechodné zarudnutí, mírný otok a bolest v místě vpichu bez jakýchkoliv celkových zdravotních následků.
Pro přírodu je přitom tento impozantní noční predátor užitečným pomocníkem, který udržuje v rovnováze populace hmyzu, a zaslouží si spíše respekt než strach.