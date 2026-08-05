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Dnešní slepice jsou spíš lesní ptáci. Na tyrannosaura už dávno zapomněly

Marek Burza
Dnešní kur domácí je přímým potomkem kura bankivského, plachého lesního ptáka.

Dnešní kur domácí je přímým potomkem kura bankivského, plachého lesního ptáka. | foto: Gemini

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Když se řekne evoluce slepic, většina lidí si dnes vybaví populární vědecký fakt, že tito ptáci jsou nejbližšími žijícími příbuznými obávaného Tyrannosaura rexe. V honbě za dinosauří minulostí však často zapomínáme na mnohem mladší a pro chování slepic klíčovou kapitolu jejich historie.

Dnešní kur domácí totiž není původním obyvatelem otevřených plání nebo lidských stavení, ale potomkem kura bankivského, plachého lesního ptáka, který dodnes obývá husté koruny asijských džunglí.

Tento divoký původ vysvětluje mnohé z chování, které u domácích slepic považujeme za samozřejmé nebo naopak podivné. Nejvýraznějším dědictvím po předcích je anatomická adaptace dolních končetin, která funguje jako dokonalý mechanický zámek.

Kur bankivský

Kur bankivský (Gallus gallus) je až 70 cm velký hrabavý pták z čeledi bažantovitých. Ačkoli bývá považován za přímého předka kura domácího (Gallus gallus f. domestica), nedávno provedená studie připouští i možnou hybridizaci s kurem Sonneratovým.

Původní areál rozšíření druhu zasahuje od severovýchodní Indie východně až po jižní Čínu a jižně pak po Malajsii, Filipíny a Indonésii. Izolovaně se může vyskytovat též na Vánočním ostrově a Marianách. K životu přitom vyhledává lesy, jejich okraje a otevřené travnaté nebo křovinaté plochy.

Když si slepice sedne, její šlachy se automaticky napnou a pevně sevřou větev, přičemž tři prsty směřují dopředu a jeden dozadu. Tento mechanismus drží sevření bez jakéhokoli svalového úsilí, což ptákům umožňuje bezpečně spát vysoko v korunách stromů bez rizika, že by v hlubokém spánku ztratili rovnováhu a spadli.

Pobyt ve výškách znamenal bezpečí před pozemními šelmami, a proto i moderní slepice při západu slunce nebo při sebemenším polekání instinktivně hledají nejvyšší možný bod v okolí.

Mezi lidmi však koluje drobný mýtus – totiž že slepice na stromech také hnízdily. Biologická data ukazují, že kur bankivský sice ve výškách nocoval a utíkal tam před nebezpečím, ale pro rozmnožování volil zcela opačnou strategii.

Sedm rad malochovatelům slepic, jak se vyhnout nákaze ptačí chřipkou

Svá hnízda si tito ptáci zakládali výhradně na zemi, důkladně ukrytá v hustém bambusovém křoví nebo v podrostu u pat stromů. Pokud tedy vaše domácí nosnice vytrvale ignorují luxusní vyvýšené kukaně a raději snášejí vejce do tmavého kouta na zemi pod harampádím, nejedná se o vrtoch, ale o miliony let starý instinkt, který jim velí chránit budoucí potomstvo před zraky predátorů tím, že napodobují podmínky, ve kterých jejich předci hnízdili v pralese..

Vejce, nebo slepice? Co bylo dřív? Věda dala jasnou odpověď na staletou otázku
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