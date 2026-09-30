Václav Noid Bárta (45)
Liška je nepřítel
Začalo to několika slepicemi, postupně však zpěvák přidal kohouty, kachny, husy i krůty. Farmaření se mu zalíbilo natolik, že si pořídil také líheň a kuřátka si sám vypiplal od vajíčka. V červnu však přišla krutá rána. Liška mu během prvního útoku zabila dvě krůty a o několik dní později se vrátila pro patnáct kuřat a malou kachnu. Se slzami v očích zpěvák přiznal, že měl sice připravený elektrický ohradník, kvůli pracovnímu vytížení ho ale nestihl nainstalovat.
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Nikdo nepřipraví půdu pro nový záhon lépe než slepice. Manuál je prostý