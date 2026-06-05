Každý, kdo někdy viděl fotku nejvyššího soudruha Sovětského svazu Leonida Brežněva (titul prezident jako první používal až Michail Gorbačov), jako první se mu vybaví jeho obří obočí. Takové nikdo jiný neměl.
A toto prasátko má něco podobného. Nad očima mu vyrostl výrazný tmavý pruh srsti, který až překvapivě připomíná legendární obočí jednoho z nejmocnějších mužů studené války.
V Polsku sídlící portál Nexta, který provozují běloruští novináři a aktivisté, video uvedl s titulkem – Ruští kamarádi říkali, že vypadám jako Leonid Brežněv. Bez podrobností, kdo prase chová a jak se ve skutečnosti jmenuje.
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Smrtící láska. Brežněvův trojitý polibek pečetil železné objetí SSSR
Leonid Brežněv vedl Sovětský svaz v letech 1964 až 1982. Proslavilo ho nejen husté obočí, které bylo častým terčem vtipů a karikatur, ale i vřelé soudružské polibky na ústa s jinými politiky, i s československým prezidentem Gustávem Husákem.
Prasátko se zařadilo do řady slavných zvířecích dvojníků slavných osobností. Nedávno se světu představil buvol s nápadnou světlou ofinou, který připomínal amerického prezidenta Donalda Trumpa a také dostal jeho jméno.