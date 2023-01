Škrabadlo pro kočku dejte k oknu a rozdrásejte ho, radí veterinářka

Aby škrabadlo mohlo být kočce prospěšné, je důležité si uvědomit, co v první řadě pro kočku škrábání znamená. Hlavní funkcí škrábání je označování teritoria. Jednak pachem, díky pachovým žlázkám, které mají mezi polštářky, tak i vizuální značkování.

Čím výš jsou škrábance, tím větší a silnější je zvíře, kterému dané teritorium patří. Další funkcí je i ostření drápků.

Vyberte co nejdelší souvislou plochu

Škrabadel je neuvěřitelné množství a každé kočce vyhovuje něco jiného. Některé více lezou do výšek a pozorují okolí, jiné se raději schovávají. Jak tedy poznat, co je zrovna pro vaši kočku nejvhodnější?

Základem je co nejdelší souvislá plocha na škrábání a to směrem do výšky. Pro kočky je přirozené se u škrábání postavit na zadní a co nejvíc se natáhnout.

„Další část už je na povaze kočky. Pokud se ráda schovává, je dobré vybrat škrabadlo s boudičkami. Naprosto ideální jsou v takovém případě škrabací válce. Nabízí spoustu úkrytů a zároveň jsou celým svým povrchem škrabadlem. Pokud vaše kočka ráda šplhá a má ráda rozhled, je dobré zvolit nějaké vysoké,“ vyjmenovává veterinářka Marie Kadeřávková.

Kam ho umístit

Koupě škrabadla jako takového automaticky neznamená, že kočka se bude věnovat jen a pouze jemu a nábytek vynechá. Klíčovým faktorem je totiž umístění škrabadla na správné místo.

Zapomeňte na estetiku nebo praktičnost v rámci fungování vašeho bytu. Důležité je si uvědomit, že kočka je zvíře společenské, které má rádo přehled. To v praxi znamená, že škrabadlo by mělo být tam, kde vy sami trávíte nejvíce času a kam za vámi kočka nejčastěji půjde.

„Máte krásný škrabací strom umístěný v předsíni, ale kočka si jej ani nevšimne? Není divu, ideální je dát ho do obýváku vedle gauče. Věčně tam někdo je, něco se tam děje,“ zdůrazňuje veterinářka s tím, že dalším skvělým místo je vedle okna.

Potřebuje výhled ven na dění na ulici, nebo v zahradě. Sledování okolo letícího ptactva je ideální k ukojení kočičí zvědavosti.

„Pro zvýšení zájmu kočky o škrábání je fajn trochu škrabadlo poničit zhruba ve výšce kočky stojící na zadních. Váš miláček si pak bude myslet, že už to místo označila jiná kočka a bude ho tak chtít získat pro sebe,“ uzavírá veterinářka společnosti PetCenter.