Skokan volský je obří žába, která se klidně popere i s hadem

Příbuzné druhy obřích žab žijí v celém světě. Například v Indonésii se jim říká býčí žába nebo Kodok Bangkong, u nás je však asi nejvíce známý skokan volský, který se původně vyskytoval v tropických a subtropických i mírných oblastech Severní Ameriky, zejména na Floridě.

Postupně se rozšířil i do Mexika a Kalifornie, mimo to do dalších míst Střední a Jižní Ameriky. Dokonce i do Kanady, Japonska a jižní Asie.

Mezi lidmi tyto obří žáby vzbuzují strach, a dokonce se objevily i obavy, že by podobný „netvor“ mohl utopit plavající malé dítě, ale tyto obavy se nikdy nepotvrdily. Prostě jen zapracoval strach z něčeho neznámého, co nemá nic společného s roztomilými rosničkami, které stačí políbit a vyklube se z nich princ nebo princezna.

Tyto obří žáby se už dostaly i do Evropy. Mělo se to stát tak, že už v roce 1968 si jakýsi francouzský turista přivezl domů několik exemplářů a nasadil je do jezírka na zahradě. Žábám se v mírném prostředí zalíbilo a začaly se pilně množit.

Jenže brzy se zjistilo, že je obří žába nejen hlučná, ale i vcelku nenažraná. Živí se nejen větším hmyzem, ale i menšími žábami, rybami, šneky i ještěrkami.

Proto se brzy začalo psát o ekologické katastrofě v souvislosti s přemnožením volské žáby, která sežere všechno v okolí, kde se přemnoží.

Takto natočil skokana volského National Geographic:

„Přítomnost obřích žab poznáte podle toho, že nekvákají. Vydávají tóny podobné býčímu bučení. Proto se nazývají v USA bullfrogs – býčí žáby. Zapamatujte si místo, kde jste bučení slyšeli. Neprodleně to nahlaste na nejbližší policejní nebo vojenské stanici. Záškodníci musejí být bez otálení zlikvidováni,“ popisoval už v roce 2007 server Enviweb v souvislosti s tím, že se skokan volský dostal až do Rakouska.

Jediná samice naklade více než 20 tisíc vajíček za jediný rok. Odborníci je proto řadí mezi 100 nejhorších invazivních druhů. Český rozhlas

Jde o to, že kdyby se houfně dostal tento tvor až do českých vod na jihu Čech, určitě by si vybral teplou vodu jihočeských rybníků, které by lehce zdevastoval a napáchal obrovskou ekologickou škodu.

U nás je tato žába na seznamu invazních druhů, tak jak je uvádí Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Takže když někde uslyšíte býčí bučení u vody, u které se nevyskytuje hovězí farma, možná se stanete svědkem toho, že se u vás usídlila volská žába.

Skokana volského si všimla i stanice Plus Českého rozhlasu v pořadu o invazních druzích. „V souvislosti s invazí žab se nám obvykle vybaví ropuchy obrovské, které decimují faunu Austrálie. Na mnoha místech světa však skrytě probíhá invaze jiného druhu, který si s nimi svou agresivitou nijak nezadá,“ říkají autoři pořadu.

„Novému prostředí se skokani volští dokážou velmi rychle přizpůsobit a rozmnožit se v něm. Jediná samice naklade více než 20 000 vajíček za jediný rok. Odborníci je proto řadí mezi 100 nejhorších invazivních druhů,“ popisují tento druh žáby.

