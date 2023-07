Po 28 letech poprvé uviděla nebe. Šimpanzice Vanilla se dostala z klece

Video začíná tím, jak šimpanzí samice, která strávila první roky života v laboratoři biomedicínského výzkumu v New Yorku, váhavě vyhlíží ze dveří ven. V dalším záběru Vanilla skáče nahoru a dolů a objímá jiného šimpanze, kterého organizace Save the Chimps identifikovala jako alfa samce Dwighta, a pak se široce rozevřenýma očima podívá na oblohu.

„Dwight, alfa samec, který má šimpanze na starosti, ji přemluvil, aby vyšla ven s otevřenou náručí,“ řekl listu New York Post Dan Mathews z organizace Save The Chimps.

„Na videu vidíte, jak se mu vrhá do náruče a objímá ho. Je to poprvé, co byla venku, když ji ze všech stran shora dolů obklopoval více než desetimetrový plot,“ řekl a dodal, že Vanilla byla „zjevně nadšená, že náhle našla svobodu“.

Na videu Vanilla pod vedením Dwighta a dalšího šimpanze prozkoumává široké otevřené prostory, které si může užívat ve svém novém domově v rezervaci. Také komunikuje se skupinou dalších šimpanzů v útulku.

Podle organizace Save the Chimps se Vanilla a její sestra Shake nedávno připojily k šimpanzí rodině v útulku poté, co strávily roky v zajetí v laboratoři a poté v nyní uzavřené Wildlife Waystation.

Tato nová svoboda je na hony vzdálená tomu, kde Vanilla začínala. Dospělá šimpanzice se narodila v zajetí v laboratoři specializované na výzkum HIV a hepatitidy a krátce po narození byla odtržena od matky.

„Byla to příšerná laboratoř, proti které po desetiletí protestovali ochránci práv zvířat. Přirovnávali ho k pekelné díře,“ řekl Mathews deníku New York Post. „Šimpanzi se tam dívali na televizi a nikdy nespatřili denní světlo.“

Zvířata v laboratoři byla umístěna v síťových klecích, které se čistily hadicí, takže zvířata neopouštěla své klece. Laboratoř byla od té doby uzavřena. Po uzavření byly Vanilla a její sestra Shake přemístěny do neziskového útulku Wildlife Waystation severně od Los Angeles.

Matthews však pro Post poznamenal, že podmínky nebyly ideální, protože Vanilla žila s dalšími pěti šimpanzi „ve venkovním výběhu, který byl velký asi jako garáž“, a to kvůli přeplněnosti zařízení. Po uzavření Wildlife Waystation byli šimpanzí sourozenci opět přemístěni.