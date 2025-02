Poslední na světě. Fatu a Nájin jsou nadějí na přežití severních bílých nosorožců

Už dvacet let se v pořadu Kluci v akci snaží na obrazovkách ukázat, jak vařit jednoduše a s humorem. „S nadsázkou říkám, že Kluci v akci jsou Top Gearem české gastronomie,“ líčí Ondřej Slanina. Jaký...

Pečujte o svůj žlučník, na přelomu zimy a jara trpí nejvíc

Koho někdy pořádně pozlobil žlučník, rozhodně by to nechtěl zažít znovu. Tento orgán prochází nyní obdobím zvýšené zátěže, měli bychom mu proto alespoň částečně ulevit. Smysl má zařadit do jídelníčku...