OBRAZEM: Čeští strakáči se setkali u Hradce a vytvořili národní rekord

0:09 , aktualizováno 0:09

Na svém již 10. celostátním setkání se v září sešlo na jednom místě 128 českých strakatých psů. Nejde o žádné vořechy, ale o národní plemeno, které by se rádo dočkalo mezinárodního uznání. To mu zatím chybí, nijak mu to ovšem neubírá na radosti ze života. V té si se svými aktivními majiteli rozhodně nezadá.