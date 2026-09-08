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Seniorní kočky vyžadují péči. Preventivní prohlídka jim zachrání život

Marek Burza
Ilustrační obrázek

Ilustrační obrázek | foto: Midjourneyredakce s využitím AI, Midjourney

Kočky dokážou odhadnout jak se lidé cítí.
Kočičí předení snižuje napětí na hrudi a člověku se pak lépe dýchá.
Muži starající se o kočku mívají na seznamkách větší úspěchy.
Kočka se snaží předávat teplo svého těla.
5 fotografií
U zralých a seniorních koček od sedmi let věku mohou i nenápadné změny, jako vyšší žízeň, hubnutí nebo změna chování, signalizovat chronické onemocnění ledvin, vysoký krevní tlak, diabetes či jiné zdravotní potíže.

Pravidelné preventivní prohlídky u veterináře pomáhají odhalit zdravotní potíže včas. Včasná diagnostika zpravidla umožňuje zahájit léčbu dříve, zpomalit průběh onemocnění a déle zachovat kočce dobrou kvalitu života.

Ilustrační obrázek
Kočky dokážou odhadnout jak se lidé cítí.
Kočičí předení snižuje napětí na hrudi a člověku se pak lépe dýchá.
Muži starající se o kočku mívají na seznamkách větší úspěchy.
5 fotografií

„Kočky dnes žijí déle než kdy dříve, a spolu s tím roste význam péče o jejich zdraví ve vyšším věku. U seniorních kočiček se častěji setkáváme s onemocněními, která jsou podobná jako u lidí, jako je chronické onemocnění ledvin, hypertyreóza, vysoký krevní tlak nebo cukrovka. Problémem je, že jejich příznaky bývají zpočátku velmi nenápadné: kočka může více pít, hubnout, být méně aktivní nebo naopak neklidnější,“ vysvětlila MVDr. Barbora Jankovcová z Veterinární kliniky Zodiacus Plzeň.

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Za zralou dospělou se považuje kočka ve věku sedm až deset let, což odpovídá přibližně věku člověka mezi 45 a 56 lety. Za seniorní potom ta starší deseti let.

Sedmiletá kočka může stále působit mladě a aktivně, právě v tomto období se ale mohou nenápadně rozvíjet některá chronická onemocnění. U sedmiletých koček je proto vhodné zavést pravidelnou každoroční prohlídku u veterináře. U koček starších deseti let je dobré navštívit veterináře alespoň dvakrát ročně.

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„Pravidelné preventivní prohlídky, včetně krevních a močových vyšetření, proto pomáhají odhalit zdravotní potíže včas a zahájit léčbu dříve, než výrazně ovlivní kvalitu života. Díky moderní veterinární péči mohou dnes i starší kočky zůstat aktivní a užívat si spokojený život po mnoho let,“ dodala MVDr. Barbora Jankovcová.

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S věkem roste riziko závažných onemocnění

Chronické onemocnění ledvin postihuje přibližně tři z deseti starších koček1. První viditelné příznaky se přitom mohou objevit až ve chvíli, kdy je významná část funkce ledvin poškozena. Vyšetření krve a moči může veterináři poskytnout důležité informace o fungování ledvin a močových cest. Důležitým ukazatelem je také hmotnost. Její nečekaný úbytek může být jedním z prvních signálů skrytého onemocnění, proto je vhodné kočku pravidelně vážit.

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Přibližně dvě z deseti seniorních koček mohou trpět vysokým krevním tlakem2. Neléčený může poškozovat ledviny, srdce, mozek nebo zrak. Protože jej nelze spolehlivě odhalit domácím pozorováním, jeho měření může být důležitou součástí preventivního vyšetření.

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Také diabetes se může zpočátku projevovat nenápadně. Tělo nemocné kočky nedokáže správně využívat cukr jako zdroj energie, a zvíře proto postupně slábne. Bez léčby mohou nastat vážné komplikace.

Změna chování jako první varování

Zdravotní potíže se u seniorní kočky nemusí projevit pouze změnou pitného režimu nebo hmotnosti. Pozornost si zaslouží také menší ochota skákat, problémy s chůzí po schodech, delší spánek, zanedbaná srst, přerostlé drápky nebo změna povahy.

Kočka trpící bolestí může být uzavřenější, podrážděná nebo se vyhýbat kontaktu s lidmi a dalšími zvířaty. Může také spát na jiných místech, méně si hrát nebo začít vykonávat potřebu mimo toaletu. Tyto projevy nejsou vždy pouhou součástí stáří a je vhodné je probrat s veterinářem.

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Majitelé koček mohou před návštěvou ordinace využít také dotazník pro kočky od sedmi let. Pomůže jim projít změny, kterých si během posledního roku všimli, a předat veterináři konkrétní informace o chování a návycích zvířete. Dotazník nenahrazuje odborné vyšetření, ale může usnadnit přípravu na konzultaci. Praktické informace o zdraví a péči o kočky jsou dostupné na webu Pro zdraví zvířat.

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Seniorní kočky vyžadují péči. Preventivní prohlídka jim zachrání život

Ilustrační obrázek

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