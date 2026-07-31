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Sekundy před otřesy v Japonsku se kočky daly na útěk. Umí je předpovědět?

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  4:00
Zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo japonskou prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú. Záběry z bezpečnostní kamery ukazují kočku, která z postele utekla vteřiny před prvními otřesy. Co o schopnostech zvířat říkají vědci?

Záznam z domácích bezpečnostní kamer v Japonsku zachytili reakce koček před silným zemětřesením, které zemi zasáhlo na začátku týdne. Průběh je vždy podobný. Kočky zpozorní a vydají se hledat úkryt, pár sekund poté dorazí otřesy. Videa na sítích ohromila miliony lidí a rozproudila debatu o tom, zda zvířata vycítí nebezpečí dřív než člověk.

Zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo v úterý prefekturu Kumamoto na ostrově Kjúšú v jihozápadním Japonsku. Podle BBC si zemětřesení vyžádalo nejméně 34 životů, způsobilo rozsáhlé škody, vyvolalo požáry a tisíce domácností nechalo bez elektřiny.

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Dokážou zvířata vycítit přicházející zemětřesení?

Lidé v komentářích pod videem popisují podobné zkušenosti. Jejich psi nebo kočky se před dřívějšími otřesy chovali nezvykle nervózně. Příkladů, kdy se zvířata před katastrofou chovala podivně je přitom plná historie. První zmínku popsal už historik Thúklididés, který zaznamenal zprávy o úprku zvířat z města Heliké, které v roce 373 před naším letopočtem smetlo zemětřesení následované tsunami.

Schopnost zvířat předpovídat zemětřesení fascinuje i vědce, kteří toto chování dlouhodobě sledují. Pokud bychom totiž dokázali odhalit, na co reagují, významně by to posílilo naši schopnost zemětřesení předpovídat a omezit tak počet obětí na životech. V současnosti totiž seismografy zaznamenají otřesy půdy až ve chvíli, kdy se již dějí.

Výzkumům chování zvířat před zemětřesením se v roce 2022 věnovala BBC. Vědci podle stanice v několika studiích pozorovali, že zvířata začnou měnit své chování až několik dní před katastrofou. Nejsou si ovšem jistí, na co reagují.

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Behaviorální ekoložka Rachel Grantová při své studii narazila na jednu z věcí, na kterou mohou být zvířata citlivá. Při sledování pohybu zvířat v národním parku Yanachanga-Chemillén v peruánských Andách zaznamenala úbytek zvířat v oblasti už 23 dní před silným zemětřesením v roce 2011. Zároveň ovšem zaznamenala, že dva týdny před zemětřesením začalo docházet k výrazným výkyvům elektrického náboje v atmosféře.

Další teorií je, že pozitivní elektrické náboje, které vznikají v horninách před zemětřesením, mohou spouštět oxidační reakce a vést tak ke vzniku různých chemikálií od oxidu uhelnatého po peroxid vodíku. Na ty pak mohou reagovat zvířata pomocí čichu. Definitivní odpověď na to, co může být spouštěčem panického chování u zvířat, ovšem vědci zatím nenašli.

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