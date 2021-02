O lednovém víkendu napočítali lidé na krmítkách přes půl milionu opeřenců

Díky zapojení dobrovolníků tak ornitologové získali už potřetí velké množství cenných dat o našich přezimujících ptácích. Letos pozorovatelé odeslali 19 214 hodinových sčítání, která již odborníci vyhodnotili.

Každý účastník obdržel e-mailem profil svého krmítka, podrobné výsledky všech sčítání, včetně možnosti filtrování krajů a okresů, jsou komukoli k dispozici na webu https://ptacihodinka.birdlife.cz/vysledky-2021/.

Tím ovšem vyhodnocování výsledků pro ornitology zdaleka nekončí. Díky dlouhodobému projektu občanské vědy a velkému množství dat získanému od vysokého počtu dobrovolníků v průběhu let postupně zjistí, kteří ptáci u nás v zimě ubývají, či přibývají.



Sýkory koňadra a modřinka se dělí o zlato a stříbro

Koňadra v letošním třetím ročníku sčítání, který probíhal od 8. do 10. ledna, s přehledem upevnila svou pozici na pomyslném trůnu. Celkem jich bylo na krmítkách pozorováno 93 445. „Žádný jiný pták nelétal na krmítko častěji než sýkora koňadra. Zaznamenalo ji 85 % sčitatelů. Na druhém místě, s výskytem na 66 % krmítek, byla sýkora modřinka,“ uvedla koordinátorka Ptačí hodinky Alena Skálová.

Zleva pěnkava jíkavec, červenka obecná a dlask tlustozobý.

Skokanem roku se letos stal čížek lesní, který poskočil z loňského 24. místa na deváté. „Letošní zima je na čížky opravdu bohatá, a to nejenom u nás. Více čížků pozorovali také účastníci sčítání v Rakousku a Bavorsku, které probíhalo ve stejný termín jako česká Ptačí hodinka. Během ní čížci přilétli na 14 % krmítek, loni to byla necelá 3 %,“ konstatovala Skálová. Má to podle ní jednoduché vysvětlení: „Velká hejna čížků ze severu zaletují zimovat do střední Evropy v nepravidelných intervalech.“

Víc bylo letos zaznamenáno i kosů černých. „Kosi v roce 2020 přilétli na 50 % krmítek, letos jsme je viděli na 57 % krmítek,“ dodává Skálová. „Bude velmi zajímavé sledovat, jak se situace vyvine v příštím roce. Každopádně na příkladu čížků i kosů vidíme, proč je důležité sčítat několik let po sobě – jen tak zjistíme, jestli se jedná o krátkodobé výkyvy, nebo skutečně dochází k dlouhodobým změnám.“

Jak pozorování probíhala? Podle metodiky museli pozorovatelé na místě setrvat hodinu a zaznamenat vždy nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců každého druhu. Stejně jako loni viděla polovina účastníků na svém krmítku 6 a více druhů ptáků, v průměru během jedné hodiny přiletělo téměř 29 opeřenců.

Nejvíce ptačích druhů během své Ptačí hodinky zaznamenal účastník z Opatovce na Svitavsku, který jich uvedl 45. Na necelá 3 procenta krmítek pak nepřilétli během 60 minut vůbec žádní ptáci. I taková pozorování jsou ovšem pro ornitology velmi cenná, pomáhají jim zjistit, kde ptáci naopak chybí. Každopádně už Česká společnost ornitologická vyhlásila termín pro příští, tedy čtvrtý ročník: 7. až 9. ledna 2022.