Když Sára našla své anděly
Příběh fenky Sáry ukazuje, jak obrovský smysl má spojit síly. Sára se do péče spolku Psí ostrov dostala od bezdomovce a trápila ji těžce zlomená noha. Čekala ji série náročných ortopedických operací, dlouhá hospitalizace a rehabilitace. Jen samotné operace vyšly na 75 tisíc korun a celkový účet za její záchranu přesáhl stotisícovou hranici.
Díky pravidelným dárcům – kterým v organizaci říkají Andělé – se podařilo léčbu zaplatit. Sára všechno zvládla, noha se zahojila a z bolestí vyčerpané fenky se stala veselá psí slečna. Chybělo jediné: nový domov. A pak přišel zázrak. Pro Sáru si přijela nová majitelka, která se shodou okolností jmenovala Anděla. Dnes Sára žije v rodině, kde se maminka, babička i nová panička jmenují Andělky. Od anonymních andělů, kteří zaplatili její operaci, tak doputovala k andělům vlastním.
Právě spolek Psí ostrov je jedním ze 170 útulků a zařízení z celé republiky, kterým letošní charitativní sbírka pro zvířata pomáhá. A někde tam venku právě teď čeká další Sára na svou šanci.
Proč útulky potřebují naši finanční pomoc?
Provoz útulku nebo azylu je každodenní tichý boj. Největším strašákem spolků zůstávají účty za veterinární péči.
Akutní operace zraněných zvířat a jejich náročná léčba, kastrace nebo veterinární péče o zvířata odebraná tyranům či z množíren stojí často desítky až stovky tisíc korun. Útulky fungují na bázi dobrovolnictví a bez pomoci opuštěným zvířatům ze strany veřejnosti by si nákladné zákroky nemohly dovolit. Finanční pomoc útulkům tak doslova rozhoduje o tom, zda zvíře dostane šanci žít, nebo bude jeho osud zpečetěn.
Organizace stojící za projektem pomáhají zvířatům v nejrůznějších situacích. Vedle péče o psy a kočky směřuje jejich pomoc také k záchraně koní a hospodářských zvířat či k ochraně zvířat ve volné přírodě. V rámci svých aktivit například spustili kastrační program pro volně žijící kočky (za jediný rok vykastrovali přes 3 400 zvířat), přispívají na nákup dronů s termokamerami, které zachraňují malá srnčata před jistou smrtí při sečení luk, a prosazují přísnější tresty pro tyrany.
Zázraky z praxe: Bojovník Blade, kocourek Edgar i koník Dantes
Díky štědrosti dárců se podařilo napsat nespočet dalších dojemných příběhů:
- Kocourek Edgar: Starý kocour přežil v průmyslovém areálu peklo. Našli ho se zlomenou tlapkou, poškozeným okem a tělem plným broků po střelbě. I přes obrovskou bolest nezanevřel na lidi. Na jeho operace a péči šlo 50 000 Kč a dnes je v bezpečí a opět začal věřit člověku.
- Koník Dantes: Starý, těžce podvyživený a zesláblý kůň dostal novou šanci v domově důchodců pro koně Rolinka. Sbírka uhradila jeho převoz i péči, aby mohl prožít důstojné a klidné stáří.
- Pejsek Blade: Byl nalezen vyhublý na parapetu poté, co ho jeho majitel nechal v bytě bez jídla a vody. Byl sám, zesláblý a jeho život visel na vlásku. Blade to ale nevzdal, dostal druhou šanci a postupně se zotavil. Dnes žije v milujícím domově a je v péči spolku PODANÁ TLAPKA z.s. Jeho příběh navíc pomáhá dál – vloni se společně s Beníkem stal tváří sbírky Den zvířat, která pomáhá útulkům a zvířatům v nouzi.
Spojme síly: Den zvířat trvá do konce roku
Za celou myšlenkou stojí iniciativa Běhejme a pomáhejme útulkům, která pořádá oblíbené sportovně-charitativní akce Běh a pochod pro útulky v Praze, Brně či Olomouci. Jejich největším projektem je právě celorepubliková sbírka Den zvířat.
První ročník v roce 2019 vynesl přes 428 tisíc korun. Od té doby solidarita Čechů neuvěřitelně rostla:
- 2023: 3 163 295 Kč
- 2024: 4 277 800 Kč
- 2025: 6 026 526 Kč
Cílem letošního ročníku je pomoci ještě více zvířatům. Hlavní část vybraných financí (85 %) se po skončení sbírky v lednu rozdělí rovnou měrou mezi 170 zapojených útulků z celé ČR. Zbylých 15 % zůstává jako krizový fond pro zařízení, která během roku postihne náhlá nouze nebo akutní případ.
Jak pomoci zvířatům a stát se jejich andělem?
Podpořit opuštěné čumáčky můžete neuvěřitelně snadno. Nemusíte běhat maratony ani kupovat drahé vybavení – stačí otevřít srdce.
Sbírka na podporu útulkům probíhá až do 31. prosince 2026. Jakákoliv částka, ať už jde o stokorunu, nebo pravidelný trvalý příkaz, znamená pro útulky jistotu, že budou moci zítra zaplatit potřebnou operaci nebo koupit léky proti bolesti. Pomozte přepsat další smutný osud v příběh se šťastným koncem. Každý si zaslouží druhou šanci.
Obsah vznikl ve spolupráci s iniciativou Běhejme a pomáhejme útulkům.