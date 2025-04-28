Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i odrostlejších mláďat. Navíc je unikátní dvorská zoo velmi vstřícná i k mláďatům lidským a jejich rodičům. Klidně tam zajeďte s vlastní svačinou.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Potkáte tu zebry několika forem, které vám ochotně zapózují i s potomstvem, aby se vzápětí rozutekly, i nesčetně druhů antilop od bongů k voduškám. A spolu s nimi i žirafy síťované či Rothschildovy, oba druhy i s mláďaty.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Žirafy rozhodně nepřehlédnete, ani jejich mláďata. Malý samec žirafy síťované se ve Dvoře narodil po víc než 10 letech. Po několika týdnech v zázemí začal na jaře využívat i venkovní výběh.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Od začátku sezony mohou lidé ve velkém přírodním jezeře obdivovat i mládě hrocha obojživelného, které se během podzimu narodilo v zázemí.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Hroši si velké jezero užívají. Ve vodě samice nejen kojí mládě, ale dochází tu i k páření, případně i rození mláďat. Aktuální novinkou je, že se opravdoví fajnšmekři mohou dostat ke zvířatům ještě blíž než kdy dřív a nakrmit třeba právě hrochy hlávkami zelí. Tyto zážitky, mj. i krmení hladových tučňáků, každý den nabízí speciální stánek nedaleko Zooshopu.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Obdivovat můžete i cibetky africké, které safari park rozmnožil jako první česká zahrada před pár lety. Od té doby se tu tyto zajímavé šelmy množí pravidelně, i letos teď můžete v expozici pozorovat čtveřici mláďat.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Ve vejcích se tu vyvíjejí potenciální první krajty písmenkové v historii Safari Parku.
Autor: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr Králové
Antilopy koňské ke Dvoru patří. Mláďata se obvykle rodí ještě ve stájích, aby na rozlehlé pastviny vyběhla trochu silnější.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Léto je opravdu časem řady nádherných mláďat a jedno z těch nejčerstvějších se za poslední rok v jiné světové zahradě nenarodilo. Poznáte ho? Je to potomek medojeda kapského. O mládě matka zatím pečuje v zázemí, které začne opouštět až za pár měsíců. Zatím by do „housenky“, jak s ohledem na kompaktní tvar, neohrabanost i oblíbenou pozici odpočinku zoologové malým medojedům občas přezdívají, nikdo neřekl, že z něj vyroste postrach Afriky, kterému se z cesty klidí i lvi. Dospělé medojedy mohou návštěvníci pozorovat ve venkovní expozici naproti bongům horským v rámci Pavilonu šelem Joy Adamsonové.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Bongo horský je v přírodě kriticky ohrožený. Josef Vágner dovezl zakladatele dvorského chovu v roce 1974 a od té doby se tu narodilo už 110 mláďat, což je světově výjimečné. Nejčerstvější samička, stará jen pár týdnů, se právě teď toulá výběhem.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Safari park bongům pomáhá i v přírodě. Z pověření EAZA letos v dubnu převezl 4 bongy horské do Keni, přímo na místo, odkud jejich přímé předky před více než 50 lety dovezl Josef Vágner. Byl to první transport bongů z Evropy do Afriky.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Od počátku roku přišlo v safari parku na svět téměř 450 mláďat a takřka každý den přibývají další. Řada z nich patří k velmi náročným, zřídka odchovávaným nebo v přírodě vážně ohroženým druhům. Dvěma potomky chovatele v květnu potěšil například serval stepní.
Autor: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr Králové
Hrabáči kapští jsou nároční chovanci a Safari Park je jednou z mála zoologických zahrad, kde se množí opakovaně. V pavilonu můžete vidět matku s letošním mládětem, samec odcestoval na dočasný pobyt do Prahy, kde má také pomoci přivést na svět mláďata.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Prasata savanová jsou typickými obyvateli Afriky, proto ve Dvoře Králové nechybí. V Evropě se jim ale v zoologických zahradách příliš nedaří, proto jsou čtyři letošní dvorská selata zajímavý úspěch. Před pár dny začala chodit do venkovního výběhu.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Hyenky hřivnaté jsou mimořádně chovatelsky složité šelmičky, jde totiž o potravní specialisty. Safari park je první zahradou mimo Afriku po více než 30 letech, kde se začaly množit. Letošní vrh přišel na svět na apríla.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Hyenky mimořádně rychle rostou, jsou velmi pohyblivé a vzhledem už se takřka neliší od dospělých. Opakované úspěchy v chovu nemá v současnosti jiná zoo na evropském kontinentu.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Safari park je nejúspěšnějším chovatelem žiraf, v celkovém úhrnu se tu už narodilo téměř 300 těchto zvířat.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
V safari parku je i zajímavá nabídka dětských hřišť v podobě obřích prolézacích dřevěných hradů, lanových mostů nebo dobrodružných vyhlídkových věží, tajných tunelů vedoucích přímo do termitiště ve výběhu nosorožců (pozor, na snímku jsou hroši). Malé i velké dobrodruhy unese i spleť cestiček v městečku Tiébélé, které je díky tradiční černobílé malované výzdobě zdí domů jako stvořené pro instagramové focení.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
A přímo u Jezera hrochů či ve stínu stromů se mohou za horkých dní děti i dospělí návštěvníci osvěžit třeba pod mlžítky, případně projížďkou na šlapadlech. A koho přestane bavit pohybovat se po zemi, může vyrazit do korun stromů díky lanovému parku Katika Miti.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě hrocha obojživelného na břehu Jezera hrochů
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
A mládě hrocha obojživelného hrající si ve vodě s jedním z rodičů.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Pokud mají hroši zrovna akční chvilku, je u jejich jezera opravdu co pozorovat.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Zima patřila primárně porodům těch kopytníků, jejichž porody zoologové plánují připouštěním samců tak, aby se mláďata rodila do stájí a na velké výběhy mířila už trochu silnější. Na snímku pakůň žíhaný modrý.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Oba druhy žiraf zastihněte s mláďaty.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mezi žirafy se vám zamíchají i zebry.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě žirafy síťované se tu narodilo po deseti letech. Je to vzácný přírůstek.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě žirafy síťované se tu narodilo po deseti letech.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
I dospělá žirafí samice si umí pěkně zařádit...
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě žirafy Rothschildovy
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě žirafy Rothschildovy
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Ano, všechny žirafy tu mají ten správně dlouhý krk.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Ano, všechny žirafy tu mají ten správně dlouhý krk. A mláďatům doroste.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Hrabáč kapský s mládětem
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Hrabáč kapský s mládětem
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Hrabáč kapský s mládětem
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě hrabáče kapského
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě hrabáče kapského
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Serval stepní, respektive jedno ze dvou koťat servala stepního. Jsou to převážně denní šelmy a nijak jim nevadí se předvádět před návštěvníky.
Autor: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr Králové
Koťata servala stepního se v květnu narodila dvě, kocourek a kočička, kteří právě začali využívat venkovní výběh Pavilonu šelem Joy Adamsonové naproti hřišti a Restaurantu Lemur.
Autor: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr Králové
Pořádně si je prohlédněte, servalové stepní jsou jedni z nejlepších skokanů. Ze všech koček totiž mají v poměru k tělu nejdelší nohy, které jim umožňují vyskočit bez rozběhu i 3 metry do výšky. Dovedou tak lovit ptáky ve vzduchu. A obě koťaty teď svými hrami poctivě trénují.
Autor: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr Králové
Koťata servala stepního rozhodně stojí za pozornost. Věřili byste, že dospělý serval dokáže na krátké vzdálenosti vyvinout rychlost až 70 km/h a kořisti se zmocňuje až čtyřmetrovými skoky do dálky? Už půlroční koťata jsou schopná samostatného lovu.
Autor: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr Králové
Krajta písmenková. Představte si, že nejtěžší doloženou kořistí, kterou kdy krajta písmenková pozřela, byla 59 kg těžká impala, tedy hodně velká antilopa. Krajta poté vydržela bez potravy neuvěřitelných 870 dní.
Autor: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr Králové
To na vylíhnutí svých plně samostatných mláďat si krajta písmenková ze safari ve Dvoře počká jen 70–80 dní. Takto vypadala její vajíčka nakladená v expozici.
Autor: Simona Jiřičková, Safari Park Dvůr Králové
Mláďata hyenek hřivnatých, která se narodila letos na apríla. Je to nejmenší hyena, která je v péči člověka mnohem vzácnějším druhem než jsou například pandy velké nebo okapi pralesní.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mláďě hyenek hřivnatých, potravních specialistů náročných na péči.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mláďě hyenek hřivnatých ve výběhu, jak je mohou zastihnout návštěvníci.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Cibetka africká s mláďaty
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě cibetky africké
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Africký skot je v Safari Parku také k vidění
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Antilopy tu mají na pláních tu největší možnou volnost.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Antilopy mají v safari největší možnou volnost.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Antilopy mají v safari největší možnou volnost.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Antilopy mají v safari největší možnou volnost.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Zebry Böhmovy s mláďaty
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Zebry Böhmova s hříbátkem
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Hříbátko zebry Böhmovy se ve velkém výběhu u panoramatické lávky narodilo 8. července v podstatě před zraky návštěvníků.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Hříbátko zebry Böhmovy
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Zebry na pláních
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Antilopy bongo
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Mládě antilopy bongo
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
Prasata savanová jsou přizpůsobivými obyvateli savan a jejich tělo je téměř bez chlupů, kromě dlouhé hřívy přecházející z hlavy na hřbet. Samci mají na hlavě kožní výrůstky, jejich spodní špičáky tvoří kly a rozhodně nevypadají úplně roztomile.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
To selátko prasete savanového ještě poměrně roztomilé je.
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové
A takto se producírují, když je selátek prasete savanového víc pohromadě...
Autor: Helena Hubáčková, Safari Park Dvůr Králové