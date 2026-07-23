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Africkou divočinu plnou mláďat si naplno užijete na safari uprostřed Evropy

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Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i odrostlejších mláďat. Navíc je unikátní dvorská zoo velmi vstřícná i k mláďatům lidským a jejich rodičům. Klidně tam zajeďte s vlastní svačinou.

Rozdělte se. Pozvěte na oběd hyenu, hrabáče či nosorožce ze safari parku

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