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Rozdělte se. Pozvěte na oběd hyenu, hrabáče či nosorožce ze safari parku
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Rozdělte se. Pozvěte na oběd hyenu, hrabáče či nosorožce ze safari parku
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V areálu Zahrady Čech v Litoměřicích se konala mezinárodní modelářská výstava E-Day společnosti Eduard Model Accessories. Její součástí je prestižní mezinárodní modelářská soutěž Czech Model Masters....
Léto si s námi letos poněkud hraje, nicméně pár trochu chladnějších dní nikomu neublíží a osvěžení ve vodě naši psí parťáci ocení nejen když je i ve stínu přes třicet. A pořád tu máme ještě...
Sníte a vlastním koupání na vlastní zahradě, ale vlastně se moc neorientujete v pojmech jako je bazén, biobazén či koupací jezírko, když vlastně i ono může mít tvar bazénu? Váháte, zda se vám na...
Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...
Máte raději malé křupavé okurky ve sladkokyselém nálevu, nebo měkoučké kvašáky ze sudu? Děláte domácí, nebo si kupujete hotové? Nenápadné zelené plody, které se ve sklenici mění v delikatesu,...
V soutěži Nejkrásnější zahrada 2026 jsme slíbili představit ještě výběr odborníků, kteří v 1. kole vybírali souběžně se čtenáři – takže není divu, že se v některých případech sešli. Pak ještě atelier...
Zahradní sezona běží naplno a kdo má zahrádku, nebo aspoň terasu či balkon, se snaží užít si co nejvíc času venku. Ať má vaše zelené království jakoukoli podobu, pochlubte se do 26. srpna jeho...
Vypadá to jako snaha po sobě uklidit, ve skutečnosti jde o něco úplně jiného. Když pes po vykonání potřeby zahrabe zadními tlapami, rozesílá pachovou zprávu a nechává za sebou viditelnou značku....
Nejenže jsou výběhy Safari Parku ve Dvoře Králové nad Labem plné okatých, roztomilých a často i raritních či vzácných zvířat, mnohdy v rodinných skupinách, dohromady se stovkami letošních i...
První kolo soutěže Nejkrásnější zahrada 2026 dnes dorazilo do finále a čtenáři rozhodli, kterých pět zahrad vyhrává zahradní pomocníky značky Fieldmann. Mimochodem, o stejné ceny se bude hrát i ve 2....
Dvě vydry mořské z japonského akvária Toba baví internet svou večerní rutinou. Mei a Kira totiž ochotně pomáhají uklízet z bazénu hračky a kužely. Za odměnu dostávají kostky ledu, které si hned...
Není nic lepšího než kelímek zmrzliny, který vás v horkém dni příjemně ochladí – podle odbornice ji pravděpodobně jíte špatně.
Biologové v Demokratické republice Kongo potvrdili existenci dosud neznámého druhu opice. Jde teprve o pátý nový druh opice, který vědci v Africe za posledních 75 let popsali. Přesto už nyní může být...
Léto si s námi letos poněkud hraje, nicméně pár trochu chladnějších dní nikomu neublíží a osvěžení ve vodě naši psí parťáci ocení nejen když je i ve stínu přes třicet. A pořád tu máme ještě...
Jídlo je měna za klid. Talíř dokáže řídit společnost lépe než zákon. Stačí rozhodnout, kdo jí první a kdo čeká.
Zvole, okres Praha-západ
447 909 Kč
Sníte a vlastním koupání na vlastní zahradě, ale vlastně se moc neorientujete v pojmech jako je bazén, biobazén či koupací jezírko, když vlastně i ono může mít tvar bazénu? Váháte, zda se vám na...
Vosy na zahradě dokážou proměnit příjemné letní odpoledne v mimořádně otravný zážitek, přičemž si tento hmyz často lákáme do své blízkosti zcela nevědomky. Nabízíme tam vosám ideální zdroje potravy i...