Sexuální apetit zabíjí rypouše sloní. Stohlavý harém je může stát život

Extrémní polygamie může vést k předčasné smrti rypoušů sloních. Vyplynulo to z nového výzkumu, o němž napsal list The Guardian. Samci, kteří mohou ovládat harém až sto samic, se totiž snaží co nejrychleji přibrat na váze tím, že hledají potravu v oblastech plných predátorů, a vystavují se tak zvýšenému riziku útoků.