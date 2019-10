Ruskoevropská lajka je lovecký pes vhodný pouze pro zkušené myslivce

Ruskoevropská lajka, mezi chovateli hojně známa také pod zkratkou „REL“ či „relka“, patří mezi severské lovecké špice. Jedná se o vášnivého psa, který vyžaduje lovecké vedení a využití. Pokud sháníte všestranného a odolného psa do lesa, ruskoevropská lajka by pro vás mohla být to pravé.