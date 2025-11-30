Kamarád člověka a deprese. Zlatí retrívři a lidé sdílejí geny pro úzkost

Marek Burza
Tvrdí se, že psi se podobají svým majitelům – a nová studie naznačuje, že je to pravdivější, než se myslelo. Odborníci zjistili, že zlatí retrívři a lidé sdílejí geny, které je činí náchylnějšími k úzkosti. Tento průlomový výzkum poprvé ukazuje, že specifické geny spojené s chováním psů jsou u lidí spojeny s rysy, jako je deprese, citlivost a inteligence.
Retrívři dokážou díky společným genům se svými páníčky sdílet emoce.

Retrívři dokážou díky společným genům se svými páníčky sdílet emoce. | foto: Gemini

Zlatý retrívr na procházce
ilustrační snímek
Konkurence wimbledonským sběračům míčků. Finley, šestiletý zlatý retrívr z...
Pokud hledáte psa, který se snese s kočkou, se zlatým retrívrem byste neměli...
6 fotografií

Zjištění by mohla majitelům pomoci lépe porozumět svým mazlíčkům, zejména když se u nich objeví nežádoucí chování. Zjištění, publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, by mohla pomoci majitelům pochopit emocionální svět jejich mazlíčků a přizpůsobit jim výcvik či péči.

„Zjištění jsou skutečně pozoruhodná – poskytují pádné důkazy, že lidé a zlatí retrívři mají společné genetické kořeny pro své chování,“ uvedla Eleanor Raffanová z University of Cambridge. „Geny, které jsme identifikovali, často ovlivňují emocionální stavy a chování u obou druhů.“

Jedno z pozoruhodných zjištění ukázalo, že psi projevující strach, jako je úzkost nebo strach z předmětů, jako jsou autobusy nebo vysavače, mají gen, který u lidí souvisí s citlivostí a s návštěvou lékaře kvůli úzkosti. Mezitím gen spojený s „cvičitelností“ u zlatých retrívrů je u lidí asociován s inteligencí a emoční citlivostí.

Retrívři dokážou díky společným genům se svými páníčky sdílet emoce.

Fotogalerie

zobrazit 6 fotografií

Tým analyzoval genetický kód 1300 zlatých retrívrů a porovnal ho s behaviorálními rysy každého psa, které byly hodnoceny pomocí detailního dotazníku vyplněného majiteli. Tímto odhalili geny spojené s rysy jako cvičitelnost, úroveň energie, strach z cizinců a agresivita vůči jiným psům. Porovnáním těchto výsledků s podobnou analýzou u lidí objevili, že 12 genů zlatého retrívra také ovlivňuje lidské behaviorální rysy a emoce.

Například gen PTPN1 byl u zlatých retrívrů spojen s agresivitou vůči jiným psům a u lidí byl asociován s inteligencí a depresí. Další gen, který byl zjištěn u psů bojících se jiných psů, také ovlivňuje, zda mají lidé tendenci trápit se dlouho po nějaké trapné situaci nebo zda dosahují vysokých studijních výsledků.

Tyto závěry ukazují, že genetika řídí chování, čímž někteří psi mají predispozici vnímat svět jako stresující, vysvětlil jeden z autorů Enoch Alex. „Pokud se to navíc zhorší jejich životními zkušenostmi, mohou jednat způsoby, které interpretujeme jako špatné chování, ačkoliv jsou ve skutečnosti vystresovaní.“

„Pokud se váš zlatý retrívr schovává za pohovkou pokaždé, když zazvoní zvonek, možná s ním budete mít více empatie, pokud víte, že je geneticky nastaven tak, aby se cítil citlivě a úzkostně,“ dodala Anna Morros-Nuevová, která se na studii také podílela.

Porozumění tomu, že chování, jako je bázlivost u zlatého retrívra, je řízeno genem spojeným s lidskou úzkostí, má také důležité implikace pro veterinární péči. V takovém případě by mohla pomoci medikace určená ke snížení úzkosti.

Tým se domnívá, že psi mohou sdílet některé psychologické problémy spojené s moderním životem. „Naši mazlíčci mohou být vynikajícími modely některých lidských psychiatrických stavů spojených s emočními poruchami,“ řekl profesor Daniel Mills, specialista na problémové chování zvířat z University of Lincoln, který se na studii rovněž podílel.

30. listopadu 2025

Retrívři dokážou díky společným genům se svými páníčky sdílet emoce.

30. listopadu 2025

26. listopadu 2025  11:21

