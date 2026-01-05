Pravidla přikrmování – abyste ptákům skutečně pomohli přežít období omezeného zdroje potravy a neohrozili je – snadno zvládnete dodržet:
- Krmítko by mělo být umístěno tak, aby zaručovalo přehled o okolí a zároveň poskytovalo úkryt před predátory. Optimální je vzdálenost alespoň dva metry od keřů, kde se mohou skrývat kočky.
- Krmítko je nutné pravidelně čistit, zejména při vlhkém počasí. Zbytky zrn plesniví, jsou tedy vhodnější menší dávky a častější doplňování.
- Voda v zimě často zamrzá, proto má smysl nabídnout ptákům mělkou misku s vlažnou vodou, pokud je to možné. Ptáci si zvyknou na stabilní zdroj potravy, je tedy dobré přikrmovat je pravidelně po celou zimu.
Co je do krmítka vhodné sypat, a co ne?
Proso
Ocení ho menší druhy ptáků, nabízí hojnou zásobu sacharidů a je lehce stravitelné. Bílé proso je univerzální volba. Červené proso má tvrdší obalovou vrstvu a vyžaduje více úsilí při loupání. Proso je vhodné pro vrabce, pěnkavy a další drobné druhy (například i doma chované exotické zebřičky), které ho umí efektivně louskat.
Kdo se zapojí do tohoto největšího programu občanské vědy v Česku (návod najdete v úvodním videu) – a odešle výsledky svého pozorování ornitologům, kteří dlouhodobě sledují zimování ptáků u nás – může se zapojit do soutěže o hodně zajímavé ceny. Podmínkou je účast a vyplnění výsledků do online formuláře do 18. ledna 2026. Pro vědce jsou to velmi cenná data.
Slunečnice
Obsahuje vysoký podíl tuku a poskytuje rychlou energii. Vhodná je hlavně pro sýkory, brhlíky, stehlíky a vrabce. Loupaná slunečnice usnadňuje příjem potravy, ale přitahuje i větší množství holubů, proto je lepší použít spíše klasickou, neloupanou variantu.
Lojové koule
Klasická zimní potrava je hovězí lůj smíchaný se semeny. Koule by měly být bez síťky, protože ptáci se do plastových vláken mohou zachytit. Vhodné je zavěsit je tak, aby se k nim nedostaly kočky. Lojové směsi dodávají energii při nejnižších teplotách a ocenění získávají od sýkor, brhlíků i strakapoudů.
Mák a řepka
Mák je výživný a vhodný pro větší zrnožravce, například hrdličky a holuby. Má vysoký obsah tuků, proto je nutné podávat ho v omezeném množství. Řepka je běžnou součástí komerčních směsí a prospívá ptákům zejména v chladných dnech. Díky malé velikosti ji snadno přijímají i menší druhy.
Ořechy
Jádra vlašských a lískových ořechů je lepší podávat nasekaná na menší kousky. Musí být nesolená a nepražená. Ořechy jsou zdrojem velkého množství energie, a proto je dobré přidávat je jako doplněk, zejména v období silných mrazů.
Co do krmítka nepatří a určitě se tomu vyhněte?
Nevhodné je podávání pečiva. Suchý rohlík nebo chléb má nízkou výživovou hodnotu, bobtná v žaludku a může způsobovat trávicí problémy. Slané potraviny jsou pro ptáky nebezpečné, stejně jako zbytky jídel. Zakázané jsou potraviny s kořením, uzeniny a smažené výrobky. Nebezpečné jsou také plesnivé směsi, protože plísně mohou vyvolat infekci.