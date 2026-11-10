Znáte to, když jedete třeba autem na dovolenou do Chorvatska – plánujete dopředu trasu, možnosti tankování či místa na odpočinek. A to to zdaleka není tak náročná a dlouhá trasa, jakou podnikají tažní ptáci, již mají k dispozici jen vlastní tělo, schopnosti a instinkty. Nic víc.
Není divu, že nejen ornitology zajímá, nakolik přesně mají tažní ptáci naplánovaný svůj roční cyklus. A co se stane, když se někde zdrží. Mají tažní ptáci možnost resetovat svůj jízdní řád? Nová studie mezinárodního týmu vědců pod vedením Vojtěcha Brlíka z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze našla na tyto otázky řadu odpovědí. Jejich výzkum, publikovaný v časopise Nature Ecology & Evolution, přináší dosud nejrozsáhlejší pohled na ptačí migraci napříč kontinenty.
Sledovali 83 druhů ptáků z šesti kontinentů
Mezinárodní vědecký tým pod vedením Vojtěcha Brlíka analyzoval data víc než 2 300 ptáků sledovaných pomocí miniaturních zařízení, aby zjistil, jak úzce propojené jsou jednotlivé etapy ročního cyklu tažných ptáků. Je možné, že se jednotlivé etapy v průběhu roku přeruší? A co se stane? Mají opozdilci šanci své zpoždění dohnat?
|
Orientujete se při setkání s ptactvem za okny či nad hlavou?
Až dosud vědci zkoumali ptačí migraci především v jednotlivých částech roku nebo čistě u jednotlivých druhů. Tým pod vedením odborníků z PřF UK však vytvořil unikátní celosvětovou databázi informací ze sledovacích zařízení 2 324 jedinců patřících k 83 druhům ptáků ze šesti kontinentů – a zmapoval tak jejich kompletní roční rozvrh (viz tabulka v galerii).
Výzkum ukázal, že načasování odletu a příletu spolu úzce souvisí v rámci jarního a podzimního tahu – tam je spousta zákonitostí daných. Nicméně na zimovištích, kde tažní ptáci tráví téměř 45 % času během roku, dochází k resetu celého tahového rozvrhu. Jednoduše řečeno, odpočinout si tam mohou natolik, že případné zpoždění skutečně dokážou částečně dohnat.
|
V Libanonu se díky koronaviru usadili tažní ptáci. Klid jim prospívá
Z výsledků studie také vyplývá, že načasování odletu výrazně ovlivňuje, kdy pták dorazí do cíle. A tady už jsme opět u srovnání s dálkovým řidičem nebo rodinkou jedoucí na dovolenou do Chorvatska – pokud vyrazí se zpožděním, snaží se ztracený čas dohnat. Lidé i ptáci.
Jak? Tažní ptáci podle zjištění vědců pravděpodobně zkrátí dobu samotné cesty tím, že omezí čas strávený na tahových zastávkách, které využívají k odpočinku a doplnění zásob. Opravdu se to podobá řidiči na dálnici, který při zpoždění zkrátí přestávky na odpočívadlech a jede dál.
„Náš výzkum ukazuje, že ptáci mají určitou schopnost zpoždění kompenzovat tím, že cestu zrychlí. Zpoždění však nedokážou smazat úplně a do cíle dorazí i tak později než ti, kteří vyrazili včas. Hranice jejich fyzických možností jim s největší pravděpodobností nedovolí ztrátu plně dohnat,“ vysvětluje hlavní autor studie Vojtěch Brlík. Ani v případě ptáků se tak zpoždění stejně zcela nesmaže.
Časový reset v zimovišti je nutný
Zatímco během samotné migrace se zpoždění přenáší z jedné fáze do druhé jako dominový efekt, v období stráveném na zimovišti dochází k resetu časového rozvrhu. To, kdy pták dorazí na zimoviště, totiž téměř nesouvisí s tím, kdy z něj následně odletí zpět na hnízdiště. Dlouhý pobyt na zimovišti, který trvá v průměru okolo pěti měsíců, funguje jako časový polštář, který umožňuje předchozí zpoždění vyrovnat. Tento reset časových rozvrhů pozorujeme napříč kontinenty, mezi druhy s velmi rozdílnými strategiemi i u obou pohlaví.
Probíhající klimatická změna po celém světě stále častěji narušuje přirozený rytmus přírody. Výzkum vědců z PřF UK odhaluje globální zákonitosti v načasování ptačí migrace a ukazuje, ve kterých částech ročního cyklu se mohou zpoždění vzniklá narušenými podmínkami během cesty, přenášet dál – a kde je naopak ptáci dokážou zvládnout.
Pokud by však klimatické změny zasáhly i podmínky na zimovištích – a ptáci by tak ztratili možnost svůj časový rozvrh na zimovišti resetovat – mohlo by to v důsledku oslabit jejich schopnost reagovat na rychle se měnící podmínky prostředí. A tedy i fungování ekosystémů.
|
Migrující zvířata a ptáci nemusí podle vědců zvládnout změnu klimatu