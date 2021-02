Už to vypadalo na oblevu, ale to by zřejmě nesměl být teprve začátek února. Na jaro si ještě počkáme, příští týden má mráz klesnout pod minus deset stupňů, což prověří nejen tukové zásoby ptactva. Věděli jste například, že během mrazů ztratí ptačí tělíčko až pětinu váhy za jedinou noc?

Autor: Archiv čtenáře (www.zonerama.com/fotobahula)