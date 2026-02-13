„Děkujeme všem, kteří se do Ptačí hodinky zapojili. Jsme moc rádi, že je o sčítání ptáků mezi veřejností takový zájem. Díky obrovskému množství zapojených dobrovolníků se nám daří získávat dlouhodobá data o tom, jak se u nás ptákům daří a jaká prostředí během zimy využívají,“ vysvětluje koordinátor Ptačí hodinky z ČSO Filip Tuháček.
Díky dlouhodobému sčítání totiž ČSO získává důležité údaje o přezimujících ptácích. Prvenství mezi nejčastěji pozorovanými druhy obhájila sýkora koňadra, kterou zaznamenalo téměř 90 % sčitatelů. Druhé místo poprvé v historii projektu obsadil kos černý se 71 %, který předběhl sýkoru modřinku. Kompletní výsledky najdete na ptacihodinka.cz.
Otestujte se: Poznáte, kdo vám hoduje na krmítku?