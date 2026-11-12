Na záběrech, které kolují po sociálních sítích, skloní několik pštrosů dlouhé krky k farmáři s holou hlavou a jemně mu je položí přes temeno. Neváhají mu z ní předtím ani sundat paruku. Vypadá to, jako by pod nimi chránili něco vzácného.
Kde video vzniklo?
Záběry podle webu World Manual pocházejí z pštrosí farmy v Niseko na japonském ostrově Hokkaidó. Oficiálně se jmenuje Daini Arishima Ostrich Farm a pštrosi se tam volně pohybují po rozlehlé pastvině.
Návštěvníci si na farmě mohou koupit sáček krmení a ptáky nakrmit zblízka. Dostanou se tak k nim na dosah krku.
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Pletou si pštrosi hlavu s vejcem?
Nejvtipnější vysvětlení, které internet k videu nabízí, zní jednoduše: hladká holá hlava pštrosům připomíná vejce, a tak ji chrání. Jde však pouze o teorie zvědavých diváků.
Mnohem prostší vysvětlení nabízí obyčejná zvědavost. Hladký a pro pštrosy neznámý povrch holé hlavy může jednoduše upoutat jejich pozornost. Jemný pohyb krku pak může být spíš projevem náklonnosti než snahou cokoli chránit nebo zahřívat.
Jak pštrosi zahřívají vejce?
Že teorie s vejcem zní tak lákavě, má na svědomí hlavně samotné pštrosí vejce. Pštros dvouprstý snáší podle San Diego Zoo vejce v průměru 15 centimetrů dlouhá a 13 centimetrů široká. Jedno váží asi 1,5 kilogramu, tedy zhruba jako 24 slepičích vajec. Větší vejce dnes na Zemi nesnáší žádný jiný živočich.
O vejce se navíc starají oba rodiče. Přes den na hnízdě obvykle sedí hlavní samice hejna, v noci ji vystřídá samec. Střídají se 42 až 46 dní, než se mláďata vylíhnou. Hlavní pár přitom může zahřívat i řadu vajec, která do společného hnízda snesly další samice.
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U ptáků, kteří tak velké vejce hlídají celé týdny ve dne v noci, už představa pštrosa sklánějícího se nad holou hlavou nezní tak přitažená za vlasy.
Vejce, zvědavost, nebo náklonnost? Dokud chování pštrosů u lidí s holou hlavou neprozkoumá někdo, kdo se ptákům odborně věnuje, zůstane teorie s vejcem hlavně povedenou historkou z internetu.