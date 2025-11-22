Pachatel se nacpal do velmi malé skříňky, nenapadlo nás to, vypráví psovodka

Premium

Fotogalerie 4

Tereza Syslová vystudovala Policejní akademii a u pražského útvaru slouží přes osm let, z toho sedm jako psovodka. | foto: Michal Fanta

Anna Bortlová
  16:00
Víte, co mají společného Cassius Clay a Frisco? Ne, nejde o oblíbený nápoj slavného boxera. Oba jsou policejní psi a na pražském útvaru slouží se svou psovodkou Terezou Syslovou. „Na maďarsko-srbské hranici našli i policistovy ztracené klíče,“ vzpomíná na úspěšnou misi.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Klíče, mobil, peněženka – a vodítko. Když Tereza odchází do práce, musí se hlavně ujistit, že jí nechybí její čtyřnohý parťák. Jako psovodka slouží u policie už sedmým rokem a při práci využívá dva psy.

„Německého ovčáka Frisca jsem dostala, když mu byly tři roky. Byla jsem už jeho pátý psovod, což pro něj určitě nebylo jednoduché. Pořád je vidět, že si mě hlídá. Mezitím jsem si od štěněte vycvičila ještě dalšího psa, kterého jsem si vybrala sama – belgického ovčáka Cassia Claye. Věřím, že jméno ovlivní povahu psa, a Cassius ho dostal po slavném boxerovi. Je opravdu trochu tvrdší než Frisco,“ směje se Tereza a vypráví dál.

Většina lidí si myslí, že pes dostane čepici podezřelého, očichá ji a pak se ho vydá hledat. Takhle to ale většinou nefunguje.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

Kotek na své farmě honí hodně zajíců najednou. Průšvihy si ho vychutnají

Farma Votky Kotka, 4. díl

Ne, nechcete slyšet, že jste do odvodňovacích kanálů položili trubky bez drenážních otvorů. Ani to, že vám z lomu místo 300 tun písku navezli stejné množství materiálu s ostrými kamínky, do kterého...

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

Na Kotka dolehl průjem u ovcí, zatopená farma i radost ze základů domu

Prima, Farma Votky Kotka, 5. díl, Vojta Kotek, Kozárovice, ovce. průjem, vrtání...

Průběžné budování farmy i sítí a základů pro rodinný dům, do toho péče o zvířata a boj s nevyzpytatelným počasím i mokřinami na pozemku. To už vám na rodinu moc času nezbývá, což si Vojta Kotek...

22. listopadu 2025

I na podzim jste nosili z lesa košíky hub. Podívejte se na nejlepší úlovky

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich...

Hlavní houbařská sezona končí, přesto se nám do fotogalerie sešlo hodně vašich lesních úlovků. Tentokrát knihu Atlas chutí Čech, Moravy a Slezska vyhrává Lenka Macečková za fotografii hvězdovky...

21. listopadu 2025

Máte zryto? Pokud jste to ještě nestihli, pro půdu se dá nerytím udělat víc

Rýt, či nerýt?

Rýt, či nerýt? Kdo na podzim pořádně neotočil rýčem vrchní vrstvu půdy na každém záhonu, neměl hotovo. Zarýval se tak i hnůj, podzimní hnojení je důležité. Ale ani to není potřeba. Rýč se prostě v...

21. listopadu 2025

Světový unikát. V Plzni se z jednoho vejce vylíhla dvojčata varanů modrých

Chovatel Filip Hais představuje mláďata vzácného varana modrého, dvě ze tří se...

Plzeňská zoologická zahrada se pyšní novými přírůstky. Těmi jsou tři mláďata vzácných varanů modrých. Zoo si navíc připsala světový unikát. Z jednoho vajíčka se totiž vylíhla dvě jednovaječná...

20. listopadu 2025  14:47

Snová lesní zahrada, v níž se Tomášovi a Tamaře Klusovým ztrácejí návštěvy

atelier Flera, zahrada, Tomáš Klus, Tamara Klusová

Všechno začalo tím, když se Tamara Klusová zamilovala do starého ovocného sadu v bývalé chatové oblasti za Prahou. S Tomášem tehdy měli prvního caparta, to místo ve svahu a s krásným výhledem je...

20. listopadu 2025

NASA, Napoleon a tajná botanická chyba, která změnila svět. Vesmírný květák

Zelenina, květák, rozkrojený, růžičky

Na první pohled se zdá, že NASA a karfiol nemohou mít nic společného. Pokud se ale na tyto dva subjekty podíváte optikou vědy, zjistíte, že tu spojitost je. Jednou z nich je skutečnost, že vesmírná...

20. listopadu 2025

Vynálezce propisky inspirovalo cvrnkání kuliček. Úspěch slavil nejdřív u armády

Premium
Maďarské jméno László Bíró nejspíš neznáte, jeho vynález – kuličkové pero –...

Maďarské jméno László Bíró nejspíš neznáte, jeho vynález – kuličkové pero – však byl převratný. Na psaní se používá už téměř století, píše magazín Víkend DNES.

19. listopadu 2025

Co dělat s věcmi po babičce? Můžete je darovat nebo uložit do skladových boxů

Ve spolupráci
Re-use zařízení v Hranicích funguje už téměř tři roky, měsíčně do něj zavítá...

Člověk se nerad vzdává vzpomínek na své blízké, jenže městské byty nejsou nafukovací. Přitom se nabízí spousta možností, jak památky uchovat pro budoucí generace, případně jim vdechnout nový život....

19. listopadu 2025

Houby sytí i léčí, sloužily šamanům. Také otrávily krále či Napoleonův pluk

Ať žijí houby

Lidstvo provázejí po staletí a posedlí jimi jsme i my dnes. Češi jsou zřejmě nejvášnivějšími houbaři na světě, to je všeobecně známo, na houbách si i rádi pochutnáváme. Využívají se také k léčení....

19. listopadu 2025

ANKETA: Vyberte výherce rybářského prutu. Zhodnoťte nejlepší rybářské zážitky

Soutěž
Radek Filip s okounem o délce 46 cm a hmotnosti 1,8 kg

Zhruba od poloviny září mohli rybáři posílat příspěvky do soutěže Můj nejlepší úlovek, v níž se soutěží o tři luxusní pruty. Nyní máte možnost hlasovat, který příběh si výhru zaslouží.

19. listopadu 2025

Čeští musheři vybojovali na MS na dostihovém závodišti 30 medailí, 13 zlatých

MS ICF Pardubice 2025, mushering, letní disciplíny, 13x zlato pro ČR

V místech, kde se nedávno běžela Velká pardubická, se druhý listopadový víkend utkala světová špička rychlých běžců a jezdců s rychlými psy o titul mistra světa v individuálních musherských...

18. listopadu 2025

KVÍZ: Kuskus, durum, kroupy. Jak se vyznáte v obilovinách a moukách?

ilustrační snímek

Bez obilovin se náš jídelníček neobejde. Ať už pečete chleba, vaříte knedlíky, anebo dáte přednost pro nás exotičtějším surovinám, jako je quinoa nebo durum. Každopádně většinou patří do stejné...

vydáno 18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.