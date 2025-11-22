Klíče, mobil, peněženka – a vodítko. Když Tereza odchází do práce, musí se hlavně ujistit, že jí nechybí její čtyřnohý parťák. Jako psovodka slouží u policie už sedmým rokem a při práci využívá dva psy.
„Německého ovčáka Frisca jsem dostala, když mu byly tři roky. Byla jsem už jeho pátý psovod, což pro něj určitě nebylo jednoduché. Pořád je vidět, že si mě hlídá. Mezitím jsem si od štěněte vycvičila ještě dalšího psa, kterého jsem si vybrala sama – belgického ovčáka Cassia Claye. Věřím, že jméno ovlivní povahu psa, a Cassius ho dostal po slavném boxerovi. Je opravdu trochu tvrdší než Frisco,“ směje se Tereza a vypráví dál.
Většina lidí si myslí, že pes dostane čepici podezřelého, očichá ji a pak se ho vydá hledat. Takhle to ale většinou nefunguje.