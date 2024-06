Mapujeme prohledaná místa i únavu psů a koní, líčí odbornice nové metody pátrání

Pátrání asi bude různé podle toho, kdo se ztratil, je to tak?

Zcela jistě, v terénu se jinak pohybuje dítě, jinak zdatný turista a jinak senior, navíc se zdravotním handicapem. Proto i software Pátrač s těmito rozdíly umí pracovat. Dělí ztracené osoby do několika kategorií a vychází také z informací, kdy a kde byl hledaný naposledy spatřen a kde by se mohl daném čase pohybovat. To jsou základní vstupní data, která systém potřebuje, ale obvykle se jich dodává daleko víc, především informace o terénu, v němž pátrání probíhá.