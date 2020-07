Jak starý je váš pes? Roky psího života se násobí podle velikosti rasy

S trochou nadsázky si představte, že jde o vašeho potomka. Šišlavě se na něj pitvoříte, nutíte mu chrastítko, on ale obrací oči v sloup a místo večerníčkovského leporela se radši začte do Dostojevského. Zhruba tak se možná cítí váš pes, s nímž nakládáte jako s roztomilým štěňátkem, a on už je místo toho zralým pánem. Tedy pokud mají pravdu vědci z kalifornské univerzity v San Diegu, kteří se poslední roky zabývali studiem psího stárnutí.