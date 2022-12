Kynuté těsto psům chutná, mohou se po něm však opít a mít žaludeční potíže

Častým pomocníkem při vaření a štědrovečerním hodování jsou intenzivní oči pejsků, které čekají na cokoliv, co odpadne od sporáku či jídelního stolu. Měli bychom být však opatrní na to, co jim budeme podávat. Některé potraviny jsou pro ně přímo nebezpečné. To, že nesmějí čokoládu, všichni vědí, ale stejně nebezpečné je pro ně třeba i kynuté těsto.