Torze žaludku je strašákem pro majitele větších psů. Nekrmte je na noc

Co torze žaludku vůbec je a jak k ní dochází? Je to stav, kdy je žaludek naplněn potravou, vodou či plyny a přetočí se kolem své osy. Nejčastěji postihuje jedince starší pěti let středních a velkých plemen s hlubokým a úzkým hrudním košem, jako jsou němečtí ovčáci, německé dogy, setři, velcí knírači, ohaři a další. Dá se jí ale předejít.

Umístění žaludku v psím břiše

„K přetočení žaludku zpravidla dochází, je-li pes dlouhodobě špatně krmený. Náchylnější mohou být ti, kteří dostávají potravu jednou denně, protože svalstvo jejich trávicí soustavy bývá ochablejší než u častěji krmených jedinců,“ říká veterinářka Dagmar Zähringer ze Super zoo veterina.

Také se doporučuje krmivo jednou za čas obměnit, přičemž nové krmivo by se mělo zařazovat postupně a přechod může trvat i tři týdny.

Včasné odhalení příznaků

Při torzi žaludku jde o minuty, může se totiž jednat o fatální stav. Hlavním příznakem je zvětšení břicha, které je na pohled ztuhlé a na dotek bolestivé.

Další příznaky, mezi které patří zvracení pěny či tekutiny, nebo snaha o zvracení, zrychlené polykání a nadměrné slinění, následují velmi rychle po sobě. Pes začne také zrychleně dýchat, nadměrně pít a trpět nechutenstvím.

„Po prvních příznacích si mohou majitelé také všimnout zčervenání nebo naopak zblednutí dásní, shrbeného postoje, nezvyklých pozic při sezení a svíjení. Celkové chování psa ze změní a začne být apatický. V těchto momentech jde o minuty, které mohou psovi zachránit život,“ uvádí Dagmar Zähringer s tím, že včasný zásah veterináře zvýší šance, že pes bude dále spokojeně žít.

Prevence, aneb jak torzi předejít

Pokud jste majitelem psa, který je k torzi náchylnější, je třeba dodržovat několik pravidel, které mohou výrazně snížit riziko, že přetočení žaludku nastane.

K tomuto stavu dochází především ve spojitosti s krmením, a proto byste svému psovi měli dopřávat kvalitní krmivo alespoň ve dvou krmných dávkách během dne. K torzi dochází nejčastěji v noci, nekrmte tedy psa před spaním.

Důležitou složkou je také dostatek vlákniny, která podporuje trávení a posun krmiva ve střevech. Během krmení se snažte zabránit hltání, s tím vám dobře pomohou takzvané protihltací misky.

„Majitele často upozorňujeme, aby své psy nechávali alespoň dvě hodiny po jídle v klidu odpočívat a nenutili je k pohybové aktivitě. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme krmit psa po procházce či jiné aktivitě, avšak ne ihned. Psa nechte hodinu oddechnout a až poté ho nakrmte,“ dodává Dagmar Zähringer.

Několik hodin po krmení byste se také měli vyhnout jízdě v autě nebo jiném dopravním prostředku. Pozor na skladování granulí. Obsažený tuk se na slunci kazí.

Granule před jídlem můžete také namáčet v teplé vodě. Nikdy nenechávejte žrádlo v misce zkvasit a misku pravidelně myjte.