Mike Wall nese na rameni fenku Faith poté, co společně absolvovali jízdu na mistrovství světa v psím surfování, a pózuje médiím i fanouškům.
Autor: Roberta Holden / Zuma Press, Profimedia.cz
Desítky čtyřnohých závodníků v záchranných vestách i stylových brýlích bojovaly na pláži Linda Mar v kalifornském městě Pacifica s divokými mořskými vlnami při příležitosti desátého ročníku Světového šampionátu v psím surfování.
Autor: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Profimedia.cz
Hlavní cenu Spirit of Surfing vyhrála labradorka Rippin’ Rosie.
Autor: PJ Heller / Zuma Press, Profimedia.cz
Vítězka letošního ročníku, labradorka Rippin’ Rosie se svým majitelem při balancování na paddleboardu.
Autor: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP , Profimedia.cz
Unikátní sportovní a společenská akce přilákala na severokalifornské pobřeží tisíce nadšených diváků.
Autor: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP , Profimedia.cz
Mezi úspěšnými účastníky zazářil také miniaturní pinč Rusty the Surfing MinPin.
Autor: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP , Profimedia.cz
Čtyřnohá zvířata v originálních kostýmech chytala vlny za bouřlivého povzbuzování publika a vytvořila na pláži neopakovatelnou atmosféru.
Autor: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP , Profimedia.cz
Psi nejrůznějších velikostí i plemen předvedli své schopnosti v kategoriích podle hmotnosti, v tandemových jízdách s majiteli i při balancování na paddleboardech.
Autor: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Profimedia.cz
Unikátní sportovní a společenská akce podpořila místní charitativní organizace zaměřené na ochranu zvířat i životního prostředí.
Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial , Profimedia.cz
Sally seskakuje ze svého prkna během jízdy na vlně na mistrovství světa v psím surfování.
Autor: Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP , Profimedia.cz
Francouzský buldoček Iza sjíždí vlnu během desátého ročníku mistrovství světa.
Autor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial , Profimedia.cz