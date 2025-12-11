To platí zejména pro aktivní psy, kteří tráví venku hodně času. Ti by měli dostávat o něco větší porce a stravu bohatší na kvalitní bílkoviny a tuky. Naopak psi, kteří se přes zimu méně hýbou, potřebují spíše menší porce, aby nepřibírali.
Pes doma vs. pes v kotci
Psi tráví zimu velmi rozdílně podle toho, jestli žijí doma nebo venku. Pes v bytě má stálou teplotu, kratší pobyt venku a menší výdej energie. Jeho tělo proto nepotřebuje výrazně tučnější ani vydatnější jídlo, spíše lehce stravitelnou a vyváženou stravu, aby zbytečně nepřibíral.
U psů žijících venku v kotci je situace jiná. Ti musí část energie vynakládat na udržení tělesné teploty, takže potřebují výživnější porce a krmivo s vyšším obsahem tuků. I tak je dlouhodobý pobyt psa v kotci během zimy pro většinu psů náročný a často i trápením.
Výživnější strava, žádné čekání před obchodem. Jak se starat o psa v zimě
Chlad, vlhko a nedostatek pohybu mohou způsobit podchlazení, ztuhlé klouby nebo oslabení imunity. Pokud pes přesto zůstává venku, měl by mít teplou boudu s izolací a suchou podestýlkou, přístup k nezamrzající vodě, a hlavně každodenní kontakt s lidmi. Pes je společenské zvíře a zimu zvládne lépe, když cítí blízkost svého člověka.