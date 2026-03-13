Data z těchto zařízení umožňují veterinářům nastavit prevenci na míru, což je klíčové v době, kdy se díky lepší výživě zvířata dožívají vyššího věku, ale zároveň častěji čelí civilizačním chorobám.
Rakovina postihuje každého čtvrtého psa a u zvířat nad deset let se riziko zvyšuje na téměř padesát procent. Moderní medicína však nabízí šetrné alternativy ke klasickému skalpelu, zejména kryoterapii (léčbu mrazem) pomocí kapalného dusíku.
„Ve veterinární praxi se nejčastěji osvědčily znovuplnitelné kryospreje. Díky vyměnitelným tryskám různých velikostí může veterinář bezdotykově ošetřit i špatně přístupná místa, přesně si regulovat intenzitu chladu a provést tak rychlý zákrok bez poškození okolní tkáně,“ vysvětluje Iordanis Paraskevopulos ze společnosti Siad.
Tato metoda je rychlá, ambulantní a nevyžaduje dlouhou hospitalizaci. Veterinář Ondřej Škoda doplňuje: „Kromě kožních výrůstků, včetně bradavic či papilomů, se v některých případech používá i u nádorů v dutině ústní, žlázy kolem konečníku, očních víček či jiných povrchových struktur.“
Zásadní komplikací podzimu života zvířat zůstává nadváha, kterou trpí až čtyřicet procent pacientů přicházejících do ordinací. Zpomalený metabolismus v kombinaci s nadměrným odměňováním pamlsky vede k obezitě, která fatálně zatěžuje klouby, srdce a dýchání.
„Je důležité sledovat váhu a kondici našich mazlíčků, protože ideální hmotnost se liší v závislosti na druhu, plemeni a individuálních charakteristikách zvířete,“ upozorňuje veterinářka Diana Frenclová.
Pokud zvíře již trpí nadváhou, řešením je úprava stravy a zvýšení aktivity, u starších majitelů se doporučují častější, ale kratší procházky. Podle Frenclové léčba obezity může zahrnovat úpravu stravy, zvýšení pohybové aktivity a v některých případech i speciální veterinární péči.