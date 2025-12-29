Jak jim tuto náročnou noc ulehčit? Přinášíme pět osvědčených tipů, jak svého psa ochránit, uklidnit a společně přivítat nový rok bez slz a strachu.
1. Období před Silvestrem
Hluk z petard se objevuje už několik dní před Silvestrem, proto se vyplatí být v pozoru. Pokud máte citlivého, malého nebo staršího psa, nenechávejte nic náhodě.
Před každou procházkou mu nasaďte pohodlný, dobře padnoucí postroj, který se při úleku jen tak nesvlékne. Na obojek připevněte identifikační známku s vaším jménem, telefonem a adresou, i když je pejsek čipovaný, aktuální kontakt může být při jeho hledání klíčový.
Vyplatí se také začít několik týdnů před Silvestrem pouštět psovi potichu v televizi nebo na YouTube zvuk rachejtlí a postupně hlasitost zvyšovat. Díky tomu si zvuk spojí s běžnou činností a nebude pro něj tak stresující.
„Každý rok se během Silvestra ztrácí stovky psů. Většina z nich uteče ze strachu a pak bloudí v panice. Stačí málo, vhodný postroj, pevné vodítko a včasné venčení a riziko se dramaticky sníží,“ upozorňuje Martin Pučálka, odborník na péči o psy.