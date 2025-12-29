Silvestra prožijte v klidu. Tipy, jak ochránit psa před stresem z ohňostrojů

Marek Burza
Oslava Nového roku bývá pro většinu lidí nocí plnou radosti, hlasité hudby, rachejtlí a ohňostrojů. Ovšem zatímco se my bavíme, naši čtyřnozí parťáci často zažívají nejhorší noc v roce. Hlasité výbuchy, záblesky a pískání ohňostrojů dokážou u psů vyvolat silný stres, třes, útěk, nebo dokonce paniku a v mimořádných případech i úmrtí, pokud je stres extrémní.
Část 1/6

Jak jim tuto náročnou noc ulehčit? Přinášíme pět osvědčených tipů, jak svého psa ochránit, uklidnit a společně přivítat nový rok bez slz a strachu.

1. Období před Silvestrem

Svého mazlíčka můžete podle odborníků přivykat na zvuky ohňostrojů a petard...

Hluk z petard se objevuje už několik dní před Silvestrem, proto se vyplatí být v pozoru. Pokud máte citlivého, malého nebo staršího psa, nenechávejte nic náhodě.

Před každou procházkou mu nasaďte pohodlný, dobře padnoucí postroj, který se při úleku jen tak nesvlékne. Na obojek připevněte identifikační známku s vaším jménem, telefonem a adresou, i když je pejsek čipovaný, aktuální kontakt může být při jeho hledání klíčový.

Vyplatí se také začít několik týdnů před Silvestrem pouštět psovi potichu v televizi nebo na YouTube zvuk rachejtlí a postupně hlasitost zvyšovat. Díky tomu si zvuk spojí s běžnou činností a nebude pro něj tak stresující.

Nové zóny pro ohňostroje a petardy: proč jsou 250 metrů a co je v nich zakázáno

„Každý rok se během Silvestra ztrácí stovky psů. Většina z nich uteče ze strachu a pak bloudí v panice. Stačí málo, vhodný postroj, pevné vodítko a včasné venčení a riziko se dramaticky sníží,“ upozorňuje Martin Pučálka, odborník na péči o psy.



Slavní a jejich psí a kočičí mazlíčci u stromečku. Jako členové rodiny

Richard Krajčo. Početná smečka.

Čtyřnozí mazlíčci jsou pro většinu lidí, známé tváře nevyjímaje, plnohodnotnými členy rodiny a nesmějí chybět ani na fotkách s vánočním stromečkem. Komu se během posledních několika let podařilo...

Smutný konec Juráška z Popelky. Narodil se jako hnědák, na zimní natáčení doplatil

Premium
Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Víte, že slavný bělouš Jurášek z pohádky Tři oříšky pro Popelku byl původně tmavý hnědák jménem Ibrahim? Ale nebojte, nebyl to žádný migrant ani netrpěl krizí identity. Byl to stále tentýž...

KVÍZ: Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky

Sobi karelští, symbol Vánoc. Sníh k nim tak nějak přirozeně patří.

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do...

Krémová, nebo rustikální? Návod na silnou vánoční rybí polévku a krutony

Rybí polévka s opečenou houskou

Vánoční rybí polévka je klenotem štědrovečerní večeře a její příprava je komplexní kulinářskou disciplínou, která se dělí na dvě hlavní školy: krémovou (hladkou) a rustikální (čistou s kousky)....

Host nemá vždycky pravdu. Hádku s ním ale nelze vyhrát, říká Zdeněk Pohlreich

Premium
V oboru gastronomie absolvoval nejrůznější prestižní kurzy včetně cukrářského...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svým pořadem Ano, šéfe! změnil českou gastronomii a naučil český národ, jak vypadá a chutná skutečně kvalitní kuchyně. A stále má lidem co říct. „Host nemá vždy pravdu,...

Při hluku se pes často vytrhne a zmizí.

29. prosince 2025

Český drsňák s talentem pro obchod loví pašeráky po světě jako jiní kachny

Zoolog a lovec pytláků Tomáš Ouhel v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel. (19....

Když se člověk živí něčím, co ho baví, a co je pro něj zároveň koníčkem, je to to nejlepší, co se mu může v životě stát. A když jde navíc o činnost, která pomáhá světu kolem nás stát se lepším, pak...

29. prosince 2025

Lední medvěd je na zimu citlivka, milují ji sloni a vlci, říká kurátor Zoo Praha

Premium
Slon indický chovaný v pražské zoo se sice koulovat nedovede, ale sníh ho vždy...

Do venkovních výběhů chodí nejen sloni, kteří chobotem nabírají sníh, ale také klokani s mláďaty ve vaku nebo indičtí lvi, odhaluje v rozhovoru Pavel Brandl, kurátor savců v Zoo Praha, když...

28. prosince 2025

Host nemá vždycky pravdu. Hádku s ním ale nelze vyhrát, říká Zdeněk Pohlreich

Premium
V oboru gastronomie absolvoval nejrůznější prestižní kurzy včetně cukrářského...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se svým pořadem Ano, šéfe! změnil českou gastronomii a naučil český národ, jak vypadá a chutná skutečně kvalitní kuchyně. A stále má lidem co říct. „Host nemá vždy pravdu,...

27. prosince 2025

KVÍZ: Zimní soutěžní kvíz Zoo Praha o knížky a vstupenky

Sobi karelští, symbol Vánoc. Sníh k nim tak nějak přirozeně patří.

Zimní zoo-kvíz jsme pro vás připravili ve spolupráci se Zoo Praha. Vyhrát může každý, kdo odpoví do 4. 1. 2026 správně na všech deset otázek. Hraje se o tři balíčky: v každém je rodinná vstupenka do...

vydáno 27. prosince 2025

Vánoční pasti na třídění. Proč polystyren z dárků nepatří do černé popelnice

Takto to často po Vánocích vypadá v ulicích.

Češi rozbalí o Vánocích tisíce elektrospotřebičů. Spolu s nimi vznikne i spousta odpadu z polystyrenových obalů. Kam je správně vytřídit?

26. prosince 2025

Slavní a jejich psí a kočičí mazlíčci u stromečku. Jako členové rodiny

Richard Krajčo. Početná smečka.

Čtyřnozí mazlíčci jsou pro většinu lidí, známé tváře nevyjímaje, plnohodnotnými členy rodiny a nesmějí chybět ani na fotkách s vánočním stromečkem. Komu se během posledních několika let podařilo...

25. prosince 2025

Umění správně zatopit. Návod pro krby a kamna, který funguje

Dřevo na topení by mělo ideálně obsahovat méně než 20 % vody.

Vytápění krbem nebo kamny má svá jasná pravidla. Správná technika topení rozhoduje o tom, kolik spotřebujete paliva, kolik získáte tepla a jestli se vám nebude zanášet komín.

24. prosince 2025

VIDEA ROKU: Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá! Ve volné přírodě i v zoo

Gaia (dole) na snímku při hře se svou o tři měsíce starší setrou Mobi, tedy tou...

Že pravého vlka můžete potkat nejen v pohádce, se přesvědčil mladý muž na procházce lesem. Byl to sice nervák, ale s ušatým kámošem se nakonec přece jen domluvil. Možná ten samý vlk se pak zastavil v...

24. prosince 2025

Technická přesnost hrází budí obdiv stále. Pokrokář ale legendární rybníkáře vinil

Premium
Rybník Svět u Třeboně. V jeho vodách jsou kromě kaprů třeba i štiky, sumci či...

Štědrý večer bez kapra? Pro většinu z nás věc nemyslitelná. Připomeňme si tedy osobnosti, které mají zásluhu na tom, že tento šupináč je nejen v našich krajích tak oblíbený.

24. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Vánoční kapr bez rizika. Jak filetovat, prořezat kosti a dokonale usmažit

Kapří podkovy s lehkým bramborovým salátkem

Dokonalý vánoční stůl vyžaduje, aby vedle vyladěného salátu zářilo i perfektně připravené maso, ať už jde o tradičního kapra nebo oblíbené řízky. Způsob naporcování a přípravy ryby zásadně ovlivňuje...

23. prosince 2025

Začalo to chvojkou, pak do Čech doputoval vánoční stromeček. Z Německa

V dětských očích byl i řídký smrček díky patřičným ozdobám krásný.

Nechybí snad v žádné domácnosti, ale kdysi dávno tomu tak nebylo. Naši předkové ho nechtěli a neměli na něj doma ani dost místa. Přesto jsme si stromečky nakonec oblíbili a považujeme tradici za...

23. prosince 2025

