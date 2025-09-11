Podle Matta Caylesse z britské marketingové agentury pro zvířata Bubblegum Search roste počet vyhledávání na téma „proč si můj pes neustále olizuje pysky“. Zatímco většina lidí se domnívá, že jde o hlad nebo o něco, co se psovi zachytilo v zubech, často je to znamení stresu nebo neklidu.
Základ komunikace
Odborníci na chování zvířat potvrzují, že olizování pysků je jedním z nejzřetelnějších způsobů, jak pes komunikuje svůj neklid. Toto chování můžete často pozorovat u veterináře, v hlučném prostředí nebo při setkání s cizími lidmi.
Organizace Dogs Trust uvádí, že je normální, když si pes olizuje pysky po jídle nebo pití. Zvýšené slintání může také vést k olizování, to ale může být rovněž příznakem nevolnosti nebo bolesti.
Tato charitativní organizace dodává, že olizování pysků může být někdy i projevem sucha v ústech v důsledku stresu nebo úzkosti. Pokud si tohoto chování všimnete, dopřejte psovi potřebný prostor a v případě obav se poraďte s veterinářem nebo kvalifikovaným odborníkem na chování.
Proč vás nebo sebe pes olizuje
Olizuje vás:
Na obličeji nebo uších: Váš pes se může pokoušet olíznout váš obličej nebo uši kvůli zajímavým pachům v těchto oblastech – např. kolem tlamy po jídle.
Na rukou nebo nohou: Stejně jako u obličeje se váš pes může pokusit olíznout vaše ruce nebo nohy, pokud na nich ucítíte zajímavý pach. Může to být od jídla po jídle nebo pokud jste si na něco stoupli.
Olizuje se sám:
Na tlapkách: Psi si často olizují vlastní tlapky. Může to být prostě součást jejich péče o srst, ale vždycky se vyplatí na ně dávat pozor.
Na předních nohách: Stejně jako olizování tlapek si psi mohou olizovat nohy jako součást své péče o srst. Může to být také známkou úzkosti, stresu, bolesti nebo alergie.
Své rty: Je normální, že si psi po jídle nebo pití olizují rty. Nadměrná tvorba slin (slinění) může také způsobit, že si váš pes olizuje rty. To může být způsobeno čekáním na krmení, ale může to být i příznakem nevolnosti nebo bolesti – zejména bolesti zubů.
Svůj zadek: Olizování zadku vaším psem obvykle není důvodem k obavám a je součástí běžné péče o srst. Nadměrné olizování na druhou stranu může signalizovat problém s análními žlázami.
Pozor na dehydrataci
Experti z PetMD, což je organizace věnující se zdraví domácích mazlíčků, varují, že pokud pes běhá venku na slunci, může si pysky olizovat více než obvykle kvůli žízni, což může v závažných případech signalizovat dehydrataci. Ke konci dne si však psi mohou opakovaně mlaskat a olizovat pysky, když se chystají ke spánku.
Pokud chcete nervózním psům pomoci, mluvte na ně tiše a vyhněte se tomu, abyste nad nimi stáli. Odborníci rovněž doporučují dopřát jim při stresujících setkáních prostor a držet se známých rutin, aby si vybudovali důvěru.
„Řeč těla vašeho psa je jeho hlas. Olizování pysků není jen zvyk – je to stopa. Pokud se tyto signály naučíte číst, posílíte své vzájemné pouto. Lidé milují vyhledávání řešení problémů svých mazlíčků, ale takové vyhledávání nám připomíná, abychom se na chování psa dívali v kontextu. Jde o vytváření klidného a bezpečného prostředí a čtení signálů, které vám dává,“ dodává Matt Cayless.