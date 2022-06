Nekupujte zbytečně velká balení psích granulí, po otevření mohou zplesnivět

Zdeněk Pohlreich se po letech vrátil do ostravské americké restaurace Mama´s. Což je v nové sérii Jak to bylo, šéfe?...

Slupky z okurek použijte na mravence, bramborové na chipsy, melounové naložte

Oloupat a hodit v lepším případě do kompostu. Ano, to je standard, ale jde to i jinak, lépe. To, co je pro většinu lidí...