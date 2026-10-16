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Chystáte psa na chladnější dny? Pozor na chyby v krmení i náhlý posun času

Marek Burza
  4:00
Prázdniny skončily, sluníčka postupně ubývá a změna času se neúprosně blíží. Podobně jako se my lidé vracíme do běžné pracovní rutiny, také naši domácí mazlíčci postupně přecházejí na podzimní fungování.
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Žádné rychlé změny

V případě potravinové intolerance musíte velmi dbát na složení stravy.

S příchodem chladnějšího počasí a kratších dnů se přirozeně mění jejich energetická spotřeba i celkový denní harmonogram. Data i zkušenosti z veterinárních ordinací a od výživových poradců však ukazují, že majitelé často dělají zásadní chybu v náhlých změnách stravy nebo v neodpovídajícím navýšení porcí.

Zvířata pak zbytečně trpí žaludečními potížemi a nekontrolovaně přibírají na váze. Jak organismus psa či kočky správně připravit na chladnější měsíce?

Mnoho majitelů podvědomě nabude dojmu, že s klesajícími teplotami je zvířeti automaticky chladno a potřebuje vytvořit větší tukové zásoby, aby se takzvaně zahřálo. U psů, kteří žijí celoročně venku v kotci nebo aktivně sportují, je energetická spotřeba v chladném počasí skutečně vyšší.

Hlasujte pro roztomilé mazlíčky, v říjnu hrají o pěknou zásobu kvalitního krmení

U domácích mazlíčků, kteří naopak žijí ve vytápěných bytech a jejichž podzimní vycházky se kvůli častému dešti spíše zkracují, by však mělo platit opačné pravidlo.

„Automaticky předpokládat, že s podzimem musím zvířeti zvýšit krmnou dávku, vede velmi často k obezitě. U jedinců, kteří na podzim zpomalí a tráví většinu dne doma v teple, by měla být tendence k úpravám porcí přesně opačná. Výchozím bodem je vždy pohled na konkrétního mazlíčka. Sledujeme jeho apetit, energii, stav srsti a celkovou tělesnou kondici, kterou si doma snadno zkontrolujeme jemným pohmatem v oblasti žeber a pasu,“ radí Markéta Horáková, poradkyně pro výživu psů a koček spolupracující s platformou Vetstor.

Jak si jednoduše zkontrolovat kondici mazlíčka?

Výchozím bodem je vždy pohled na konkrétního mazlíčka. Sledujeme jeho apetit, energii, stav srsti a tělesnou kondici, tzv. kondiční skóre (BCS). To si snadno zkontrolujete i doma.

Položte dlaně na hrudník a lehce přejeďte po bocích. Žebra byste měli nahmatat bez tlaku, asi jako klouby na hřbetu své ruky, ale neměla by být vidět. Při pohledu shora by za žebry měl být znatelný pas a z boku by se břicho mělo zvedat směrem k pánvi.

Pokud musíte zatlačit, abyste žebra našli, zvíře má nejspíš nadváhu. Pokud naopak vystupují jako klouby v sevřené pěsti, je příliš hubené.



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