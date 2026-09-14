MÝTUS 1 Pes by měl celý život jíst jedny granule
Najít granule, které psovi chutnají a vyhovují, může být náročné. Není proto divu, že u nich chovatelé často zůstávají. Pokud je krmivo kompletní a kvalitní, není důvod ho měnit na sílu. To ale neznamená, že by měl pes celý život jíst jediný druh krmiva.
„Současné vědecké poznatky ukazují, že složení potravy ovlivňuje také střevní mikrobiom. Rozumná pestrost kvalitních zdrojů bílkovin, vlákniny a dalších živin proto může mít v jídelníčku své místo,“ vysvětluje Lucie Simon, certifikovaná výživová specialistka se zaměřením na zdravé i terapeutické krmení psů a koček.
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Změní popisek a rázem mají prvotřídní granule, popisuje fígle výrobců výživář
Základ jídelníčku tak mohou tvořit například kvalitní granule, které lze podle potřeb konkrétního psa vhodně doplnit konzervou, vařenou stravou nebo jinou nutričně odpovídající stravou