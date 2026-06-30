Než stihnu jakkoliv zareagovat, shodí nadšený hotelový host květinu ze stolu. Je to zjevně rebel, protože po zvednutí ji smete znovu. Nikdo ho však nevykáže. Kdo to je?
Možná vás čeká dovolená v luxusním resortu s animátory a kvalitní stravou v ceně. Co však po celou tu idylickou dobu bude s vaším nejlepším přítelem? Nemyslím Frantu z Pardubic, ten se zabaví. Mám na mysli vašeho chlupatého přítele. Nemyslím Lojzu z Poděbrad, myslím psa! Nezasloužil by si podobný luxus?
Viki přiznává, že i ona má z některých psů strach. „Když jsem vyběhla ven, dva pitbullové byli zakousnutí do labradora jedné starší dámy. Nepustili by ho sami od sebe, tak jsem běžela zpátky, našla konve a prolívala jim pusu.“