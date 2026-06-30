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All inclusive, bazén i televize. Jak to chodí v luxusním psím hotelu

Zuzana Hubeňáková
  16:00
Sezona dovolených přináší majitelům zvířat klasickou otázku: kam s ním? Pokud...

Sezona dovolených přináší majitelům zvířat klasickou otázku: kam s ním? Pokud nemáte ochotné příbuzné nebo sousedy a pejsek nezvládá dobře cestování, jsou tady psí hotely. Jak se tam psi mají? Takhle to vypadá v Krásné Studánce u Liberce. | foto: Jakoube David

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KLÍŠTĚ. Že musí ven, to dobře ví jak Viktorie Angelová, tak Falco.
VÍTEJ U NÁS. Viki a host jménem Haudy.
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Sezona dovolených přináší majitelům zvířat klasickou otázku: kam s ním? Pokud nemáte ochotné příbuzné nebo sousedy a pejsek nezvládá dobře cestování, jsou tady psí hotely. Jak se tam psi mají? Takhle to vypadá v Krásné Studánce u Liberce.

Než stihnu jakkoliv zareagovat, shodí nadšený hotelový host květinu ze stolu. Je to zjevně rebel, protože po zvednutí ji smete znovu. Nikdo ho však nevykáže. Kdo to je?

Možná vás čeká dovolená v luxusním resortu s animátory a kvalitní stravou v ceně. Co však po celou tu idylickou dobu bude s vaším nejlepším přítelem? Nemyslím Frantu z Pardubic, ten se zabaví. Mám na mysli vašeho chlupatého přítele. Nemyslím Lojzu z Poděbrad, myslím psa! Nezasloužil by si podobný luxus?

Viki přiznává, že i ona má z některých psů strach. „Když jsem vyběhla ven, dva pitbullové byli zakousnutí do labradora jedné starší dámy. Nepustili by ho sami od sebe, tak jsem běžela zpátky, našla konve a prolívala jim pusu.“

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