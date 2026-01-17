Ačkoliv jeho vznešené jméno evokuje britskou aristokracii, Hampton (přezdívaný Hammy) je ve skutečnosti úplně obyčejné prase. Jeho majitelé ho však za obyčejného rozhodně nepovažují a dopřávají mu péči, která odpovídá spíše lidskému synovi než hospodářskému zvířeti.
Vše začalo v roce 2020, kdy Chuck Borroway a John Willis narazili na provizorní výběh se čtyřiceti selaty, která v extrémním horku trpěla žízní a hladem. Pohled na umírající tvory je zasáhl natolik, že se rozhodli jedno z nich okamžitě adoptovat.
„Hampton není náš mazlíček, je to náš syn,“ říká otevřeně John, který pracuje jako údržbář. „Milujeme ho vším, co pro něj děláme,“ dodává s dojetím.
Soužití s půltunovým „dítětem“ v běžném domě vyžadovalo značnou dávku kreativity a trpělivosti. Jelikož o chovu prasat nic nevěděli, učili se všichni společně, včetně tréninku na toaletu.
„Vůbec nic jsme o prasatech nevěděli, učili jsme se za pochodu. Brzy jsme zjistili, jak jsou inteligentní, zvláště pokud jde o jídlo,“ vysvětluje Willis. Původně zamýšlený záchod museli kvůli Hammyho rozměrům nahradit velkým košem na prádlo.
„Byl už ale moc velký, tak jsme museli přejít na obří koš na prádlo. Na něj se Hammy naučil chodit sám,“ popisuje proces John a doplňuje: „Jednoho dne začal chodit čůrat ven a už to nedělá v domě. Taky umí různé triky, například sedět nebo stát, a dokonce i plavat.“
Dnes je Hammymu šest let, ale cesta k jeho spokojenému stáří nebyla bez překážek. Na vrcholu své váhy dosáhl monstrózních 590 kilogramů, což mu způsobilo vážné zdravotní potíže v čele s artritidou. Navzdory doporučením k utracení se majitelé rozhodli bojovat.
Náročná operace převozu do nemocnice vzdálené pět hodin jízdy vyžadovala asistenci dvaceti hasičů a policistů. „Bylo to pro nás neuvěřitelně těžké, protože nikdy nebyl ani chvilku bez nás,“ vzpomíná John na padesátidenní odloučení během léčby.
Díky podpoře tisíců fanoušků na sociálních sítích, kteří na nákladnou léčbu přispěli, se Hammy vrátil domů a nasadil přísnou dietu. Nyní váží 425 kg a dál šíří osvětu o citovém životě zvířat.
„Hammy udělal velký dojem nejen na nás, ale i na celý svět. Lidé vidí, jak je laskavý a vtipný. Cítím radost, že malý kluk, který málem zemřel, se dotkl srdcí tolika lidí,“ říká John.
Zkušenost s Hammym dokonce přiměla oba muže k radikální změně stravování. „Cítíme, že se musíme podělit o tohle pozoruhodné stvoření, abychom lidem ukázali, že prasata jsou víc než jen slanina a kotlety. Hammy prožívá radost i smutek, bolest i potěšení stejně jako my. I proto jsme se dobrovolně stali vegetariány krátce poté, co jsme ho zachránili. Otevřel nám oči,“ uzavírá Willis.