Místo slaniny si z prasátka udělali syna. Půltunový Hammy teď drží dietu

,
Příběh o praseti jménem Hampton Hamilton Pigglesworth Burroway Willis I ukazuje, jak se zubožené sele může stát milovaným členem rodiny a internetovou senzací. Tato neobvyklá cesta od jisté smrti k luxusnímu životu v pensylvánské domácnosti změnila nejen osud jednoho zvířete, ale i životní styl jeho zachránců.
Prase dorostlo do půltunové hmotnosti.

Prase dorostlo do půltunové hmotnosti. | foto: Profimedia.cz

Chuck s Hammym jako selátkem
Hampton Hamilton Pigglesworth Burroway Willis I ještě jako milé selátko
Tady už poněkud povyrostlo.
Dort k pátým narozeninám
5 fotografií

Ačkoliv jeho vznešené jméno evokuje britskou aristokracii, Hampton (přezdívaný Hammy) je ve skutečnosti úplně obyčejné prase. Jeho majitelé ho však za obyčejného rozhodně nepovažují a dopřávají mu péči, která odpovídá spíše lidskému synovi než hospodářskému zvířeti.

Vše začalo v roce 2020, kdy Chuck Borroway a John Willis narazili na provizorní výběh se čtyřiceti selaty, která v extrémním horku trpěla žízní a hladem. Pohled na umírající tvory je zasáhl natolik, že se rozhodli jedno z nich okamžitě adoptovat.

Z třiceti kilo bylo skoro půl tuny. Příběhy přerostlých miniprasátek

„Hampton není náš mazlíček, je to náš syn,“ říká otevřeně John, který pracuje jako údržbář. „Milujeme ho vším, co pro něj děláme,“ dodává s dojetím.

Soužití s půltunovým „dítětem“ v běžném domě vyžadovalo značnou dávku kreativity a trpělivosti. Jelikož o chovu prasat nic nevěděli, učili se všichni společně, včetně tréninku na toaletu.

„Vůbec nic jsme o prasatech nevěděli, učili jsme se za pochodu. Brzy jsme zjistili, jak jsou inteligentní, zvláště pokud jde o jídlo,“ vysvětluje Willis. Původně zamýšlený záchod museli kvůli Hammyho rozměrům nahradit velkým košem na prádlo.

Nečekaný mazlíček. Věra a její zakrslé prase, které trochu přerostlo

„Byl už ale moc velký, tak jsme museli přejít na obří koš na prádlo. Na něj se Hammy naučil chodit sám,“ popisuje proces John a doplňuje: „Jednoho dne začal chodit čůrat ven a už to nedělá v domě. Taky umí různé triky, například sedět nebo stát, a dokonce i plavat.“

Dnes je Hammymu šest let, ale cesta k jeho spokojenému stáří nebyla bez překážek. Na vrcholu své váhy dosáhl monstrózních 590 kilogramů, což mu způsobilo vážné zdravotní potíže v čele s artritidou. Navzdory doporučením k utracení se majitelé rozhodli bojovat.

Umělecky založený vepřík je génius, který prodává obrazy jako na páse

Náročná operace převozu do nemocnice vzdálené pět hodin jízdy vyžadovala asistenci dvaceti hasičů a policistů. „Bylo to pro nás neuvěřitelně těžké, protože nikdy nebyl ani chvilku bez nás,“ vzpomíná John na padesátidenní odloučení během léčby.

Díky podpoře tisíců fanoušků na sociálních sítích, kteří na nákladnou léčbu přispěli, se Hammy vrátil domů a nasadil přísnou dietu. Nyní váží 425 kg a dál šíří osvětu o citovém životě zvířat.

„Hammy udělal velký dojem nejen na nás, ale i na celý svět. Lidé vidí, jak je laskavý a vtipný. Cítím radost, že malý kluk, který málem zemřel, se dotkl srdcí tolika lidí,“ říká John.

VIDEO: Prase není pes, nic vám neodpustí, připouštějí prasomilové

Zkušenost s Hammym dokonce přiměla oba muže k radikální změně stravování. „Cítíme, že se musíme podělit o tohle pozoruhodné stvoření, abychom lidem ukázali, že prasata jsou víc než jen slanina a kotlety. Hammy prožívá radost i smutek, bolest i potěšení stejně jako my. I proto jsme se dobrovolně stali vegetariány krátce poté, co jsme ho zachránili. Otevřel nám oči,“ uzavírá Willis.

Vstoupit do diskuse

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

KVÍZ: Přísahám na holý pupek a další rčení. Víte, odkud pocházejí?

Rčení většinou pocházejí z historických souvislostí. Třeba to „Dělat si z...

V životě používáme spoustu různých rčení a mnohdy vůbec neuvažujeme nad tím, odkud se vlastně vzala. Vyzkoušejte si dnešní kvíz a odhadněte, jaký je původ toho, co v běžné řeči normálně používáme.

Na náledí a ledovce funguje zaručený trik s bramborou. Znali ho už v minulém století

Raná brambora je menší a má tenčí slupku, než ta zralá.

Náledí dnes pokryje Česko, hrozí kolaps dopravy a kdo se chystá ven, bojí se uklouznutí a zlomenin. Trh nabízí nespočet protiskluzových doplňků, ale existuje i jednoduchá, levná a překvapivě účinná...

Cukrářskou zástěru v ČT obléká zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

Domáckou pohodu domu na venkově i během zimy dotváří zahrada. I pod sněhem

atelier Flera, zahrada, víkend, zima

Idylické víkendové stavení s úžasnými výhledy do volné krajiny si majitelé nejprve museli jen představovat. „Když jsme tam přijeli poprvé, jednalo se o zanedbané vesnické stavení na nádherném místě s...

Netlačí na pilu, prostě sdílí půvab a radost obyčejných opravdových věcí

Ve společnosti našeho psa Benjiho trávím doslova čtyřiadvacet hodin denně.

„Nesdílím nic šokujícího ani agresivního,“ říká Liliana Plačkovová, jedna ze zajímavých osobností z Instagramu, jejichž práce by vám podle magazínu Žena a život neměla uniknout. Možná právě pro...

Místo slaniny si z prasátka udělali syna. Půltunový Hammy teď drží dietu

Prase dorostlo do půltunové hmotnosti.

Příběh o praseti jménem Hampton Hamilton Pigglesworth Burroway Willis I ukazuje, jak se zubožené sele může stát milovaným členem rodiny a internetovou senzací. Tato neobvyklá cesta od jisté smrti k...

17. ledna 2026

Protipavoučí rituál, tajemství pavučiny a kam zajet za pavouky přestat se bát

Víkend, pavouk, fóbie, pavučina

Svlékají tělo. Dokážou trávit na dálku. Tvoří umění z nejpevnějších vláken světa. Podle pověr nosí štěstí, přesto nám pavouci zpravidla zbytečně nahánějí hrůzu.

16. ledna 2026

Netlačí na pilu, prostě sdílí půvab a radost obyčejných opravdových věcí

Ve společnosti našeho psa Benjiho trávím doslova čtyřiadvacet hodin denně.

„Nesdílím nic šokujícího ani agresivního,“ říká Liliana Plačkovová, jedna ze zajímavých osobností z Instagramu, jejichž práce by vám podle magazínu Žena a život neměla uniknout. Možná právě pro...

16. ledna 2026

Vybírejte nejroztomilejší lednové mazlíčky. Hrají o české krmivo, vy o knížku

Vykročte do nového roku fotoduelem o nejroztoilejšíh lednového mazlíčka. Stačí...

Hlasování v první letošní anketě o nejroztomilejší mazlíčky je tu. Čtenářské hlasy ve fotoduelu určí, kteří tři výherci získají v lednu zásobu krmiva pro psa nebo kočku z řady Brit Premium by Nature....

2. ledna 2026,  aktualizováno  15. 1. 8:55

Lidé v žebříčku věrnosti propadli. Lepší jsou i hyeny, křečci a bobři

Šimpanzi bonobo oddávající se milostným hrátkám. Sexuální aktivity prostupují...

Vědci sestavili žebříček věrnosti v živočišné říši, v němž člověk obsadil sedmou příčku za premianty, jako jsou křečci kalifornští či vlčata etiopská. Studie založená na analýze podílu vlastních a...

15. ledna 2026

Zmrzlina „vařená na sněhu“ je virální hit. Výroba je prostá, hlavně je zapotřebí sníh

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Na sociálních sítích se šíří virální zimní recept na domácí sněhovou zmrzlinu. Je to ale jinak, než to na první pohled vypadá. Zmrzlina se „vaří“ na sněhu, nikoliv ze sněhu. Ale sníh je pro výrobu...

14. ledna 2026  8:34

Kaštany mění svět drogerie. Proč záleží na tom, v čem pereme?

Komerční sdělení
Prací gel z kaštanů

Praní je jednou z nejběžnějších domácích činností, kterou většina z nás bere jako nutnou rutinu. Hodit prádlo do pračky, přidat prací prášek či gel, zmáčknout tlačítko a dál se nestarat. Ale právě...

14. ledna 2026

Tlapky na podlaze i chlupy na gauči. Jak vyhrát nekonečný boj s nepořádkem

Soužití s mazlíčkem přináší i starost o čistotu vybavení bytu.

Domácí mazlíčci obohacují život, ale přinášejí s sebou i některé výzvy. Milovaní spolubydlící jsou sice zdrojem radosti, ale občas i pořádného nepořádku. Úklid domácnosti je tak náročnější a je...

14. ledna 2026

Rok 2026 je Rokem hořců. Lze se zapojit, ochranáři nabízejí finanční podporu

Hořec jarní

Když se řekne hořec, většina lidí si pravděpodobně představí zářivě modré zvoncovité květy někde vysoko v horách nebo z obalu horalek. Této představě u nás nejlépe odpovídá hořec tolitovitý, se...

14. ledna 2026

Kolik stupňů doma stačí. Pod tuto hranici by teplota doma neměla klesnout

ilustrační snímek

Mrazivé noci posledních dní přinesly pro řadu lidí jednoduchou otázku. Na jakou minimální teplotu je potřeba mít vytopenou domácnost, aby to bylo ještě bezpečné? Tomu se dlouhodobě věnuje i Světová...

13. ledna 2026  12:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cukrářskou zástěru v ČT obléká zubař, fešná farmářka i student architektury

Peče celá země IV., 2. díl, 2026

Do řeky se prý nemá vstupovat dvakrát, o pečení a kuchyni to však evidentně neplatí. Na začátku ledna odstartovala už čtvrtá řada soutěže Peče celá země. Kdo zabojuje o titul cukrářského krále, a kdo...

13. ledna 2026

KVÍZ: Přísahám na holý pupek a další rčení. Víte, odkud pocházejí?

Rčení většinou pocházejí z historických souvislostí. Třeba to „Dělat si z...

V životě používáme spoustu různých rčení a mnohdy vůbec neuvažujeme nad tím, odkud se vlastně vzala. Vyzkoušejte si dnešní kvíz a odhadněte, jaký je původ toho, co v běžné řeči normálně používáme.

vydáno 13. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.