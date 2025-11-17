Příběh biofarmy, kde nic není zbytečné a všechno má svůj důvod

Vedle polí se špaldou, žitem či bílou hořčicí tady najdete také výběhy s masným plemenem Limousin. Farma se zaměřuje na výkrm skotu a v budoucnu by ráda rozšířila své možnosti o vlastní bourárnu, aby bylo možné maso zpracovávat přímo na místě – s jasným původem a pod dohledem. Nic se tu nedělá „na efekt“. Když se porozhlédnete po dvoře, uvidíte staré stroje po dědovi, které dodnes slouží – a když se pokazí, opraví si je sami. Místo pečiva ze supermarketu tu voní vlastní domácí chleba ze špaldové mouky, upečený přesně tak, jak to dělávali naši předci.
Na této farmě nejde jen o výnosy a tabulky. Jde o to, předat něco smysluplného dál. A tak majitel doufá, že v práci jednou bude pokračovat i další generace. Že půda, kterou dnes obdělává bez chemie, bude stejně zdravá i za dvacet let.
Celý příběh farmy a její každodenní realitu můžete vidět v nové reportáži.
Co je BIO?
BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.
Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.
Jaká loga se používají k označení biopotravin?
- Národní značení
Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.
- Evropské značení
Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.
Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.