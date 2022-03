Surfující labradorka zbavuje válečnou veteránku posttraumatického stresu

Audrey v sobě našla obrovskou odvahu a podělila se před třemi lety o svůj příběh s diváky dokumentárního seriálu Jedinečná psí povolání, který u nás právě vysílá Prima Zoom. A před kamerou vyzkoušela, zda si získá k terapeutické fence takovou důvěru, že s ní vstoupí do vody.

Ricochetina majitelka a trenérka Judy už se se svou terapeutickou surfující fenkou setkala s mnoha válečnými veterány, kteří se potřebují zbavit nadměrné bělosti a neustálého napětí a strachu, které v nich zůstává po pobytu ve válečné zóně. Potřebují se znovu naučit cítit se v bezpečí, zbavit se v civilním životě své superbdělosti.

„Ricochet citlivě vnímá jejich bolesti, úzkost, i to, co ji spouští. A snaží se je chránit před prostředím, které by v nich mohlo paniku a strach vyvolávat,“ vysvětlovala Judy, která Audrey a fenku nejprve v klidu seznámila.

První setkání veteránky Audrey, terapeutické fenky-surfařky Richochet a její majitelky a trenérky Judy.

Blízký kontakt s empatickou fenkou, která navíc nervózní Audrey odvedla z frekventované stezky na klidnější místo bez lidí, mladou ženu velice rychle uvolnil. Dokonce se na její tváři začal objevovat úsměv.

Mohla se soustředit jen na psa, který ji uklidňoval, což odvedlo její pozornost od jiných věcí. „Navázání očního kontaktu se psem hodně pomáhá zmírnit úzkost, protože se v mozku začne uvolňovat oxytocin zmírňující stres,“ popisovala majitelka fenky.

Audrey díky postupně získávané důvěře, kdy se s fenku prošla po pláži, byla schopná přistoupit k dalšímu kroku: odvážila se vyzkoušet si surfování a překonat svůj strach z vody. Před lety totiž uvázla v silném proudu směřujícím od pobřeží. A teď díky Ricochet uvěřila, že pokud zvládne překonat svůj strach ve vlnách, zvládne to i na souši.

Desetiletá Ricochet totiž sice měla být původně asistenčním psem, ale nadšení z vody z ní učinilo terapeutického psa-surfaře. Audrey tak pomáhal na surfařské prkno nejen trenér Darren, ale i fenka, k níž už mladá žena získala maximální důvěru. Audrey ve vodě brzy zapomněla na svět okolo a svůj stres, a naplno se věnovala udržení rovnováhy na prkně zmítaném vlnami, přičemž jí fenka usilovně pomáhala. Podle Judy i trenéra existuje velká naděje, že se mladá žena stresu zbaví úplně.

Ricochet to umí i s postiženými a s dětmi

Fenka labradorského retrívra z Kalifornie, která se narodila v lednu 2008, je legendou. Čtenáři iDNES.cz se s ní nesetkávají poprvé. Před šesti lety jsme přinesli video, na němž Ricochet zbavuje děti strachu z vody podobně, jako to o pár let později dokázala s veteránkou Audrey.