Poštolky místo mazlíčků. Co dělat, když se vám zabydlí na okně?

O zábavu se letos prvním rokem starají třeba rodině paní Judity Zajtkové. O jejím spolužití s poštolkami Adélkou, Matějem a třemi ptáčaty jsme psali na začátku července. Barvitý ptačí život v pražském truhlíku sledují na Facebooku lidé z celého světa.

Pravidelnými návštěvami z poštolčího světa se Češi chlubí i na Twitteru. „Napřed byla jen na parapetu, ale vůbec se nebála vzít si rovnou z ruky. Asi máme její důvěru, ale kolik domácností navštěvuje, to nevím,“ píše uživatelka Romana z Mostu.

„Na nás dělají nálety každý rok, ty nové generace jsou čím dál tím drzejší,“ přidává se Michal, který na svém Twitteru pro změnu dokumentuje návštěvy poštolek na kladenském sídlišti.

Čím dál víc zvyklé na lidi

Už od roku 2009 své soužití s poštolkami sdílejí žáci a zaměstnanci střední odborné školy Blatná. Z hnízda na balkoně tamního domova mládeže běží každý rok přímý přenos, a to během celé hnízdící sezony. Kroužkování i sledování toho, jak se mláďata líhnou, vyrůstají a odpouštějí hnízdo, tam probíhá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody.

Poštolky u nás zemědělci vytlačili z přírody do měst, už asi padesát let je vídáme spíš na sídlištích. Usazují se v opuštěných hnízdech, dutinách, na střechách a čím dál častěji také v bezprostřední blízkosti lidí. Třeba na balkonech a parapetech paneláků. Hnízdí od dubna do července, někdy i dvakrát do roka.

Co dělat, když se u vás poštolky usídlí?

1. Jděte na ně opatrně

Už jsou sice na lidi zvyklé, ale pořád jsou to dravci a zejména při hnízdění je lepší je příliš nerušit. Žádné prudké otvírání okna nebo trhání záclonami. Pokud se teprve seznamujete a chcete se k poštolce poprvé přiblížit, chraňte si oči, hlavu a ruce. Časem zjistíte, jak plachá vaše nová kamarádka je, a třeba se jí budete moci i dotknout.



2. Kupte si špunty do uší

Připravte se na to, že u vás bude hodně rušno, a to už od brzkých ranních hodin.

3. Zásobte se kartonem

Ten je jednak dobré položit pod hnízdo, aby vám poštolčí rodinka nezanesla balkon nebo parapet exkrementy. Kartonem můžete také obložit prostor, který jim chcete poskytnout, a také vytvořit barikádu, aby mláďata nevypadla, radí odborníci z webu Poštolka obecná. Tip pro pokročilé: stejně jako manželé Zajtkovi jim můžete vyrobit i zábranu ze dřeva.

4. Chraňte je před deštěm

„Ptáčci měli truhlík plný vody, mláďata v ní skoro plavala. Rychle jsme vodu vyčerpali, ale poštolky byly úplně durch. Třásly se zimou a choulily se k nachlup stejně promoklé mamince,“ popsala paní Zajtková drama, kterému museli se svými novými „mazlíčky“ čelit. Vyřešili to s pomocí fénu zapnutého na nejslabší výkon, z truhlíku také vybrali promočenou hlínu. Ptáčkům pak nainstalovali speciální slunečník, který je chrání před prudkým sluncem, ale i před deštěm.

5. Krmit nemusíte, ledaže…

„Poštolky se uživí samy, snesou tolik vajec, kolik je právě potravy. Pít nepotřebují, stačí jim voda obsažená v potravě,“ uvádí se na stránkách Poštolky obecné. V přírodě je nicméně běžné, že se nejmladší ptáče neprobojuje k dostatku jídla a umírá. Někteří chovatelé-amatéři proto benjamínky dokrmují. Pokud to chcete vyzkoušet, dávejte ptáčátku třikrát denně malé kousky kuřecího masa, ještě vhodnější je prý holubí nebo křepelčí. V žádném případě nemá jíst vepřové ani rybu.