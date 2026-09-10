Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Poslední vakovlk uhynul před 90 lety. Ochranu dostal pouhých 59 dní před smrtí

Natálie Brabcová
  4:00
Pruhy jako tygr, hlava připomínající vlka a mláďata ukrytá ve vaku. Vakovlk tasmánský patřil k nejpodivuhodnějším predátorům moderní doby. Ještě před necelými sto lety žil v Tasmánii. Pak ale přišlo pronásledování a člověk dokončil dílo, které už nešlo vzít zpět. Poslední známý jedinec uhynul v zoologické zahradě v Hobartu právě před devadesáti lety.

Obsah

Ochrana přišla za pět minut dvanáct

Datum 7. září 1936 dnes v Austrálii připomíná jedno z nejsmutnějších selhání ochrany přírody. Právě toho dne uhynul v Beaumaris Zoo v Hobartu poslední prokazatelně známý vakovlk tasmánský. Druh přitom získal zákonnou ochranu teprve 59 dní před jeho smrtí.

Vakovlk i děsivé následky chorob. Národní muzeum výjimečně otevírá největší poklad

Vakovlk bývá označován jako tasmánský tygr kvůli tmavým pruhům přes hřbet a zadní část těla. Přezdívku tasmánský vlk zase získal díky vzhledu připomínajícímu psovité šelmy. S tygry ani vlky však blízce příbuzný nebyl. Šlo o největšího masožravého vačnatce moderní doby. Mezi jeho vzdálené žijící příbuzné patří například kunovci a tasmánský čert.

Kdysi navíc nebyl omezen pouze na Tasmánii. Fosilní nálezy dokazují jeho výskyt napříč australskou pevninou i na Nové Guineji. Z pevninské Austrálie zmizel nejméně před dvěma tisíci lety a posledním útočištěm druhu se stala právě Tasmánie.

Vzhledem připomínal psa nebo vlka, ve skutečnosti však šlo o vačnatce. Vakovlk byl největším masožravým vačnatcem moderní doby.
Na první pohled vlk s tygřími pruhy, ve skutečnosti unikátní australský vačnatec. Dnes už vakovlka známe jen z archivních fotografií a filmových záběrů.
Vakovlci se chovali také v zoologických zahradách. Záchrana druhu ale přišla příliš pozdě a poslední známý jedinec uhynul v roce 1936.
Vakovlka proslavily tmavé pruhy na zadní části těla. Právě kvůli nim získal přezdívku tasmánský tygr.
Šelma: V depozitáři ochraňují preparát vyhynulého vakovlka. (19. června 2025)
7 fotografií

Za mrtvého vakovlka se vyplácela odměna

S příchodem evropských osadníků se z vakovlka stal nepřítel. Farmáři ho obviňovali ze zabíjení ovcí a tasmánská vláda v roce 1888 zavedla odměny za jeho zabití. Za dospělého jedince vyplácela jednu libru, za mládě deset šilinků. Program trval do roku 1909 a bylo při něm vyplaceno více než 2 180 odměn. Národní muzeum v Austrálii zároveň odhaduje, že mezi lety 1830 a 20. lety minulého století lidé zabili nejméně 3 500 vakovlků.

Lov nebyl jediným problémem

K rychlému úbytku populace pravděpodobně přispěly také změny prostředí, zavlečení psi a nemoci. Přímé pronásledování člověkem ale patřilo mezi hlavní příčiny, které vakovlka na Tasmánii přivedly k vyhynutí.

Dnešní poznatky přitom pověst vakovlka jako nebezpečného zabijáka hospodářských zvířat výrazně zpochybňují. Australské muzeum upozorňuje, že rozsah útoků na ovce byl téměř jistě nadsazován. Nová studie zveřejněná 31. srpna 2026 v časopise Nature Communications navíc ukázala, že jeho lebka fungovala při lovu jinak než u dnešních vlků či jiných psovitých šelem. Tvar čelistí a štíhlého čenichu podle autorů odpovídal spíše rychlým kousnutím při lovu menší až středně velké kořisti než zápasu s velkými zvířaty, jako jsou ovce.

Poslední vakovlk se nejmenoval Benjamin

K poslednímu zvířeti se váže i jedna z nejslavnějších zoologických legend. Desítky let se opakovalo, že posledním vakovlkem byl samec jménem Benjamin. Výzkum archivů ale tento příběh zpochybnil.

Čtveřice nových pražských čertů z Tasmánie čeká na povel k reprodukci

Badatel Robert Paddle a kurátorka Kathryn Medlocková zjistili, že posledním známým jedincem byla ve skutečnosti stará dospělá samice. Zároveň nenašli spolehlivý dobový důkaz, že by zvíře neslo jméno Benjamin. Její kůže a kostra byly navíc dlouhá desetiletí uloženy v muzeu, aniž pracovníci tušili, že jde právě o pozůstatky posledního známého vakovlka.

Také často opakovaná historka, že zvíře zemřelo proto, že ho ošetřovatel nechal přes noc venku v mrazu, není úplně bez pochybností. Národní muzeum v Austrálii uvádí, že mohlo zemřít následkem vystavení chladu a zanedbání, přesnou příčinu však s jistotou určit nelze.

Opravdu zmizel právě v roce 1936

Smrt posledního známého jedince v zoo neznamená absolutní jistotu, že stejného dne zmizel i poslední vakovlk někde v tasmánské divočině. Poslední spolehlivě doložený odstřel divokého vakovlka pochází z roku 1930. Poté následovala řada hlášení údajných pozorování, žádné ovšem nepřineslo nezpochybnitelný důkaz, že druh stále přežívá

Studie zveřejněná v roce 2023 analyzovala 1 237 údajných pozorování vakovlka od roku 1910. Autoři připustili možnost, že malá populace mohla v odlehlých částech Tasmánie přežívat ještě několik desetiletí po smrti posledního zvířete v zoo. To však není důkaz, že vakovlci skutečně přežili. Druh je nadále oficiálně považován za vyhynulý.

Devadesát let poté ho vědci chtějí vrátit

Příběh vakovlka možná ještě nemusí mít úplně poslední kapitolu. Univerzita v Melbourne společně s biotechnologickou společností Colossal Biosciences pracuje na projektu, jehož dlouhodobým cílem je pomocí genetických úprav vytvořit zvíře, které by se vakovlkovi co nejvíce podobalo.

Vědci naklonovali vyhynulé pravlky obrovské, proslavil je seriál Hra o trůny

Vědci mají velmi kvalitně zmapovaný genom vyhynulého druhu a při výzkumu vycházejí z jeho žijících příbuzných. K živému zvířeti podobnému vakovlkovi je ale stále daleko a řada potřebných reprodukčních technologií pro vačnatce se teprve vyvíjí.

Část nástrojů a zkušeností vznikajících při projektu vakovlka už vědci převádějí také do výzkumu ochrany tasmánského čerta, kterého dlouhodobě ohrožuje nakažlivé nádorové onemocnění obličeje.

Právě proto se 7. září v Austrálii připomíná jako National Threatened Species Day, den ohrožených druhů. Datum smrti posledního známého vakovlka tak devadesát let poté není jen připomínkou zvířete, které už neuvidíme. Je především připomínkou toho, jak pozdě může být ve chvíli, kdy se člověk rozhodne začít nějaký druh chránit.

Vědci chtějí oživit tasmánského tygra, za 10 let by mohli mít první mládě
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Třicet věcí, které nikdy nedávejte do sušičky. Jeden cyklus vám zničí šatník

Moderní sušička prádla šetří čas i energii a přináší pohodlí do každé domácnosti

Sušička prádla je obrovský pomocník, který šetří čas i místo na sušáku, ale neuvážené vhození nesprávného textilu může nenávratně zničit oblíbené kousky šatníku. Vysoká teplota, mechanické tření a...

Túje a trávník byly omyl, zahrada po babi a dědovi znovu dostává vesnický ráz

Soutěž
Jižní strana domu

Starý venkovský dům z roku 1832 koupili v 70. letech minulého století babička s dědou čtenáře Michala jako rekreační chalupu se zahradou. Jako ostatně spousta lidí v té době. Právě tehdy už se tedy...

Zahradu na jižním svahu osázela na maximum. Kochá se z terasy a děti mají ráj

Soutěž
Pohled na terasu

Zahradničení vůbec nepatřilo k jejím koníčkům. Respektive bylo tomu tak do doby, než při studiích nastoupila do svého druhého zaměstnání a měla v týmu kolegyně, které žily kytičkami a zahradničením....

Nový hřib už je asi v Česku. Houbař ho našel a snědl, odborníkům chybí důkaz

Hřib štíhlotřenný (Aureoboletus projectellus) představuje v evropské přírodě...

Hřib štíhlotřenný (Aureoboletus projectellus) představuje v evropské přírodě fascinující, ale zároveň kontroverzní fenomén. Tato atraktivní a jedlá houba pochází ze Severní Ameriky, odkud se na...

Mražená pizza a kuchař v slzách. Pohlreich křísil Trilobit z prvohor

Ta čočka je, jako kdyby tu stavěli dálnici a vyklopili to jako kolečko s maltou.

Bylo to místo, kudy projíždělo hodně lidí. Dnes je tu dálnice, která prospívá plynulosti dopravy, ale restauračnímu byznysu moc ne. Pohlreich přijel na místo, které za posledních sedm let prý mělo...

Poslední vakovlk uhynul před 90 lety. Ochranu dostal pouhých 59 dní před smrtí

Podle zkazek byl tasmánský tygr přímo mysteriózním zvířetem.

Pruhy jako tygr, hlava připomínající vlka a mláďata ukrytá ve vaku. Vakovlk tasmánský patřil k nejpodivuhodnějším predátorům moderní doby. Ještě před necelými sto lety žil v Tasmánii. Pak ale přišlo...

10. září 2026

Z hodného štěněte je malý rebel? Jak přežít psí pubertu bez křiku a stresu

ilustrační snímek

Najednou jako by váš poslušný chlupatý kamarád ze dne na den vyměnil osobnost. Pes, který ještě před pár týdny spolehlivě přiběhl na první zavolání, začne venku ignorovat povely, zkouší hranice, více...

10. září 2026

Nic roztomilejšího neuvidíte. Černonosky jsou mix čerta, pudla a ovečky

Každoročně druhý víkend v září se ve světoznámé horské osadě Zermatt v kantonu...

Každoročně druhý víkend v září se ve světoznámé horské osadě Zermatt v kantonu Wallis na jihovýchodě Švýcarska koná volba té nejhezčí z nejhezčích. Teď nemyslím nejkrásnější čtyřtisícovku – to by...

10. září 2026

Ovoce na slano. Grilovaný meloun nebo jackfruit klidně ošálí vaše smysly

ilustrační snímek

V moderní západní představivosti získalo ovoce úzkou kulinářskou identitu. Ovoce je svačina. Ovoce jsou vitamíny. Ovoce je zdravá snídaně. Proč by ale nemohlo být třeba hlavní slaný chod?

9. září 2026

Po záchraně z množírny nemá pes vyhráno. Drží ho v útulku, stojí to miliony

Michaela Zemánková, zakladatelka útulku Dogpoint. S jedním ze štěňat zabavených...

Psi odebraní z množíren čekají měsíce i roky v útulcích, než mohou přijít do lepších podmínek v novém domově. Navíc to obce i stát stojí miliony. Změnit tento stav – komplikující předávání psů do...

9. září 2026

Seniorní kočky vyžadují péči. Preventivní prohlídka jim zachrání život

Ilustrační obrázek

U zralých a seniorních koček od sedmi let věku mohou i nenápadné změny, jako vyšší žízeň, hubnutí nebo změna chování, signalizovat chronické onemocnění ledvin, vysoký krevní tlak, diabetes či jiné...

8. září 2026

Trávník mění v džungloidní zahradu dětem na míru, zvládající i suché horké léto

Soutěž
Odpočinková část, odkud lze mít děti pod kontrolou.

Zahrada mladé rodiny s dětmi leží na okraji Prahy. Na místě, kde stál jeden z prvních domů ve vsi a kde vyrůstala i babička čtenářky Anety. Není nijak velká, pozemek s domem má zhruba 800 čtverečních...

8. září 2026

Historie smaženého sýra: jeho kořeny jdou až do středověku. Proč ho Češi tak milují?

Premium
Pro mnohé nepochopitelná záležitost, pro většinu milované hospodské jídlo....

Pro mnohé nepochopitelná záležitost, pro většinu milované hospodské jídlo. Smažený sýr je fenomén českých restaurací. Jak se to stalo a co na to říkají šéfkuchaři? To rozkrývá magazín Víkend DNES.

7. září 2026

Šli jsme po pěšině a z kopce na mě svítil. Muž našel houbařskou raritu

Hřib smrkový albín (září 2026)

Dva úplně bílé hřiby smrkové našel o víkendu Filip Mastník s dcerou v lese u Sychrova poblíž Turnova. Neobvyklou albínskou formu této houby už na stejném místě lidé viděli i v minulosti. A podobný...

7. září 2026  16:19

Nový hřib už je asi v Česku. Houbař ho našel a snědl, odborníkům chybí důkaz

Hřib štíhlotřenný (Aureoboletus projectellus) představuje v evropské přírodě...

Hřib štíhlotřenný (Aureoboletus projectellus) představuje v evropské přírodě fascinující, ale zároveň kontroverzní fenomén. Tato atraktivní a jedlá houba pochází ze Severní Ameriky, odkud se na...

7. září 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Houby jsou nebezpečnější než zmije. Mléko může otravu zhoršit, líčí toxikoložka

Premium
Kateřina Kotíková působí v Toxikologickém informačním středisku ve Všeobecné...

Při procházce lze v lese narazit na houby i na zmiji. Překvapivě ale otrava houbami může mít fatálnější následky. „Uštknutí ve většině případů nezpůsobuje závažnější příznaky, navíc ne při každém...

7. září 2026

Na středočeském statku mají mix domácích i exotických zvířat. Takovou privátní zoo

Na statek se Lukášovi přestěhovali v roce 2013.

Když jedete z Prahy směrem na Kladno, asi by vás nenapadlo, že ve zdánlivě nenápadném městečku Stochov potkáte klokana. Právě tady se však nachází Statek Lukášovi. Místo, kde vedle sebe žijí desítky...

7. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×