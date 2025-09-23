Po zadržení mnoha pachatelů odešel Fantom do důchodu. Stráví jej na gauči

Policejní pes Fantom, známý jako Fanouš, který oslavil 30. srpna letošního roku desáté narozeniny, odešel do psího důchodu. Celou svou služební kariéru strávil u psovodů na Územním odboru Policie ČR v Kladně.
Policejní pes Fantom jde do zaslouženého psího důchodu.

Policejní pes Fantom jde do zaslouženého psího důchodu.

Policistka se služebním psem Fantomem.
Policistka se služebním psem Fantomem.
Policistka se služebním psem Fantomem.
Policisté se služebním psem Fantomem.
Mimo službu na Kladensku, Berounsku, Rakovnicku, či na Praze západ se Fantom podíval také třikrát na misi do Španělska a jednou do Řecka, píše Týdeník policie.

Policistům pomáhal při pátráních či zadrženích mnoha pachatelů. Několikrát také vypátral pohřešované osoby a předměty spojené s trestnou činností.

Strážník si vzal služebního psa na důchod domů. Je to parťák na celý život

Mimo běžnou službu byl Fantom, společně se svou psovodkou, členem středočeské pořádkové jednotky a účastnil se opatření například v rámci fotbalových, či hokejových utkání.

„Svůj zasloužený odpočinek stráví na gauči doma u své psovodky. Nezbývá než Fantomovi i jeho psovodce poděkovat za veškeré úsilí a jejich službu,“ napsal týdeník.

Krmítko v americkém Ohiu

