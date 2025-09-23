Po zadržení mnoha pachatelů odešel Fantom do důchodu. Stráví jej na gauči

Mimo službu na Kladensku, Berounsku, Rakovnicku, či na Praze západ se Fantom podíval také třikrát na misi do Španělska a jednou do Řecka, píše Týdeník policie.
Policistům pomáhal při pátráních či zadrženích mnoha pachatelů. Několikrát také vypátral pohřešované osoby a předměty spojené s trestnou činností.
Mimo běžnou službu byl Fantom, společně se svou psovodkou, členem středočeské pořádkové jednotky a účastnil se opatření například v rámci fotbalových, či hokejových utkání.
„Svůj zasloužený odpočinek stráví na gauči doma u své psovodky. Nezbývá než Fantomovi i jeho psovodce poděkovat za veškeré úsilí a jejich službu,“ napsal týdeník.