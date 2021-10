Pojízdná pestaurace je splněný psí sen. Dají si venku čerstvý gáblík

Na foodtruck označený jako Pestaurace a určený pro jejich miláčky mohou narazit pražští pejskaři dnes a v sobotu v parku Stromovka. A to nedaleko bistra, kde se možná běžně sami zastavují, aby si dali něco dobrého, ovšem jejich pes tu dostane maximálně tak misku s vodou.

Teď se tedy mohou se svými psími kamarády zastavit v restauraci psí, kde dokonce ani nebudou potřebovat peněženku. Psí degustační menu je zdarma. Jejich pes tu dostane pod čumák ovoněný jídelní lístek se třemi možnostmi na výběr. Věřte nevěřte, většina psů dá sama najevo, co by si nejraději dali, jak je vidno na videu. A za chvíli se dočkají luxusně naservírovaného pokrmu na stříbrném podnose.

„Pejsci si mohou vybrat ze tří nabízených pokrmů. Je to rybí, jehněčí a hovězí maso. Podle toho, které jim nejvíce voní, takové dostanou,“ říká manažerka Pestaurace Simona Müllerová. „Na tácu jsou granule, mokré krmivo v podobě masové konzervy a čerstvé ingredience, které jsou normálně obsažené v granulích,“ popsala degustační psí menu.

Do Stromovky ve čtvrtek dorazila se svou fenkou například i chovatelka Petra Tomanová. „Jsem úplně nadšená, protože když jdeme do restaurace my, tak Duffy leží pod stolem a je nešťastná. Ale teď konečně přišla řada i na ni. A že si může vybrat sama z menu? No co si víc může přát,“ říká s nadšením majitelka fenky, která si ovšem v přítomnosti spousty lidí a dalších psů dopřávala ze svého tácu jen velmi opatrně.



„Ale za chvíli sní úplně všechno,“ věděla své její majitelka. To další psi na nic nečekali a jako první se nejčastěji pouštěli do šťavnaté konzervy. Nadšení z psí restaurace na místě nesdílejí jen psi, ale i jejich majitelé, kteří prý často nevěří tomu, že by si pes opravdu dokázal sám vybrat jídlo.

Myšlenka foodtrucku s pokrmy určenými pro psy stojí na možnosti přijet do prostředí, které je psům vlastní a znají ho, tedy ideálně park. Psi se tu projdou, vyběhají, pohrají si a současně mohou ochutnat něco dobrého.

Není úplně nová, vznikla už v roce 2014, koncept je ovšem zase o trochu vylepšený, aby se co nejvíce přiblížil zážitku z posezení a jídla v luxusní restauraci. Pečlivě připravené menu pro psy považují totiž jeho tvůrci za srovnatelné a venkovní pestaurace je podle nich ideální způsob, jak přiblížit majitelům psů, co všechno by mělo obsahovat psí krmivo.



Pestaurace je určena pro všechny psy, ať už velké, střední nebo malé. Pro každého z nich ovšem platí, že by měl být dobře socializovaný a vychovaný, tedy zvyklý na lidi i další psí kamarády. Do 16. října mohou psi ochutnat menu zdarma v pražské Stromovce, v průběhu podzimu pak bude psí foodtruck se svými dobrotami objíždět celou republiku.