Účet od veterináře může bolet víc než zlomená tlapka. Vyplatí se pojistka?

Marek Burza
Každé plemeno psa má nějaké zdravotní problémy, které se s přibývajícím věkem prohlubují. Stejně jako u lidí. Zatímco o nás se v drtivé většině postará lékař v rámci povinného zdravotního pojištění, zvířata něco takového nemají. Nevyplatí se proto sjednat jim něco podobného?
Typické náklady spojené s léčbou mazlíčků se jednoznačně odvíjejí od příznaků, vyšetření, určení diagnózy a léčby. Je to vždy velmi podobné: začne se vyšetřovat, odebírá se krev, moč a jiný biologický materiál, provádí se rentgen, CT, magnetická rezonance a tak dále.

Co když váš pes někoho kousne? I při malé oděrce musíte k veterináři

Léčba může zahrnovat drahé léky, drobný zákrok, ale také může jít o velkou operaci. Ceny se liší podle typu pracoviště – s vyšší mírou specializace obvykle roste i částka, kterou je třeba zaplatit.

Vše začíná první návštěvou, kdy proběhne běžná prohlídka pacienta a základní ošetření v řádech 1 500–3 000 Kč. Stav ale může být vážnější, kdy je nutné absolvovat více návštěv u veterináře, širší rozbory krve, infuzní léčbu nebo dokonce i hospitalizaci (5 000–15 000 Kč).

CT vyšetření se může vyšplhat až na 18 000 Kč a operace i na 45 000 Kč. Je tedy důležité počítat s tím, že náklady se často neskládají z jedné položky, ale z několika návštěv a vyšetření, které na sebe navazují.

Velký pes vás za sedm let svého života přijde s přehledem na čtvrt milionu

Veterinární péče dnes není levná a nikdo z nás neví, co ho čeká, natož u mazlíčků. Úrazy, akutní stavy nebo dlouhodobé zdravotní problémy přichází bez varování a často ve chvíli, kdy to člověk čeká nejmíň.

Kdy má zdravotní pojištění smysl a plnění se vyplácí

Zdravotní pojištění pro mazlíčky má vždy smysl a čím dříve ho sjednáte, tím lépe. Ideální je pojistit svého psa nebo kočku hned po příchodu do nového domova, tedy jako štěně nebo kotě.

„Důvod je jednoduchý, cokoliv, co se stane před sjednáním pojištění nebo během čekací doby, je považováno za pre-existující problém, který bývá v budoucnu v době pojištění vyloučen,“ upozorňuje Derek Cummins ze společnosti PetExpert.

Radost i starost. Zodpovědnost za psa u některých lidí vyvolává deprese

Pojištění PetExpert se zaměřuje na neočekávané zdravotní komplikace, tedy úrazy a nemoci. Kryje náklady na veterinární péči, včetně diagnostiky, léčby, operací, hospitalizací a následné péče, a to v rozsahu sjednaném ve smlouvě a do stanovených limitů.

Když budete sjednávat pojistění, ptejte se, zda pojišťovna proplácí léčbu u onkologicky nemocných mazlíčků se zhoubnými nádory do konce jejich života, či do konce sjednaného pojištění. Výhodou je i online likvidace.

PŘEHLEDNĚ: Co prozkoumat, než si pojistíte svého domácího mazlíčka

Jakmile jste se zvířetem u smluvního veterináře, stačí pak pár minut počkat, než lékař pošle zprávu pojišťovně. Hned poté dostanete informaci, zda byla událost proplacena, což výrazně zjednodušuje a urychluje celý proces.

Záleží na spoluúčasti

Pojištění kryje úrazy a onemocnění psů a koček a ke každému balíčku lze při sjednávání přidat i pojištění odpovědnosti. Klient má obvykle na výběr z několik možností ročního limitu: například do 35 000 Kč, do 65 000 Kč, do 100 000 Kč nebo do 140 000 Kč, přičemž si může nastavit i spoluúčast od 10 % (minimálně 1 000 Kč) až 40 % (minimálně 4 000 Kč).

Důležité je, aby váš ošetřující veterinář spadal do smluvní sítě pojišťovny, kterou zvolíte.

Slovo „utratit“ bychom neměli vůbec vyslovit, říká otec českých veterinářů

Pojištění funguje na principu ročního limitu, spoluúčasti a jasných pravidel podle Všeobecných pojistných podmínek. Kryje úrazy a onemocnění, která vzniknou až po sjednání pojištění a uplynutí čekacích dob, a pomáhá majitelům zvládnout nečekané veterinární výdaje bez finanční paniky.

Cena pojistného se odvíjí podle plemene a věku mazlíčka. A rada na závěr: Před sjednáním jakéhokoliv pojištění, ať už pro sebe, auto, dům nebo mazlíčka, je důležité přečíst si pojistné podmínky a v případě nejasností se obrátit na pojišťovnu.

Orientační ceny napříč pojišťovnami

Ceny pojištění se mezi jednotlivými poskytovateli mohou výrazně lišit a vždy záleží na několika faktorech: na věku mazlíčka při vstupu do pojištění, plemeni, zvoleném ročním limitu plnění, výši spoluúčasti i na samotném nastavení pojistných podmínek.

Právě Všeobecné pojistné podmínky hrají zásadní roli, protože čím více výluk a omezení pojištění obsahuje, tím nižší může být jeho cena. Pojištění proto nelze posuzovat pouze podle částky, kterou klient platí, ale především podle rozsahu krytí a transparentnosti podmínek.

Podmínky pro vycestování se psem či kočkou jsou tři. Smysl má i pojištění

To znamená, že když někdo patří mezi nejlevnější řešení na trhu, zároveň může mít maximum výluk. A naopak. Důležité je vědět, co pojištění kryje a jak se k vám pojišťovna zachová ve chvíli, kdy pomoc opravdu potřebujete.

Nejčastější problémy:

Tato tabulka ukazuje, s čím se majitelé setkávají nejčastěji.

DiagnózaFrekvence (2025)Typické příklady
GIT (Trávicí potíže)13 %Zvracení, průjmy, záněty žaludku, pozření cizího tělesa
Ortopedie (ORTO)10 %Kulhání, zlomeniny, vazy (kolena), dysplazie
Úrazy8 %Autoúrazy, pády, kousné rány, řezné rány
Kožní problémy6 %Záněty kůže, alergie, hotspoty, svědění
Záněty uší (Otitis)4,5 %Infekce, kvasinky, osiny v uchu
Onkologie2 %Nádory mléčné žlázy, kůže, vnitřních orgánů

10 nejčastějších nemocí psů. Největšími pacienty jsou buldočci, říká veterinářka

Tabulka nákladů podle závažnosti (Kč):

Zde vidíte, jak dramaticky rostou náklady, pokud se problém zkomplikuje nebo stane chronickým.

DiagnózaLehký průběh (Běžná návštěva + léky)Střední průběh (Větší diagnostika / drobný zákrok)Těžký / Chronický průběh (Operace / Hospitalizace)
GIT1500 – 30004000 – 800010 000 – 25 000
Ortopedie3000 – 60008000 – 15 00020 000 – 60 000
Úrazy2000 – 40005000 – 12 00020 000 – 60 000
Kůže / Alergie2000 – 40005000 – 10 00015 000 – 30 000*
Uši (Otitis)1500 – 30003000 – 60007 000 – 12 000
Onkologie10 000 – 20 00020 000 – 40 00040 000 – 80 000

*U kožních problémů jde často o celoživotní náklady na management alergie.

Detailní rozpad nákladů:

Pro lepší představu, co konkrétně v účtu platíte.

Položka / ZákrokGIT (Trávení)OrtopedieUši (Otitis)Kůže / AlergieOnkologie
Základní vyšetření10001000600 – 1000700 – 1500800 – 1500
Diagnostika (RTG/Sono/CT)1500 – 35001000 – 15 0003000 – 20 000
Laboratoř (Krev/Cytologie)2500500 – 2000800 – 30002000 – 6000
Léčba / Léky1000 – 3000800 – 25001500 – 40003000 – 8000
Chirurgie / Zákrok15 000 – 60 0001500 – 400010 000 – 40 000
Hospitalizace1000 – 5000

Porovnání s pojištěním:

Tento pohled je klíčový pro rozhodování klienta. Ukazuje, že jeden těžký úraz zaplatí pojištění na několik let dopředu.

ZvířeRoční pojistné (průměr)Ekvivalent těžkého úrazu/nemoci
Pes6500 Kč1× Operace kolene (TPLO) = 6 až 9 let placení pojištění
Kočka3800 Kč1× Sešití po rvačce s hospitalizací = 5 až 8 let placení pojištění

