Na hádce dvou goril v zoologické zahradě Higashiyama v japonské Nagoje na ostrově Honšú by nebylo nic zvláštního. Primáti v tlupě prostě mívají různé rozepře. Jenže tahle má nečekaný dovětek.
Návštěvníci zachytili poměrně ostrý spor mezi vůdcem tlupy goril a jednou z jeho družek. Skřeky bylo slyšet daleko z výběhu. A samec rychle místo hádky opustil.
Ovšem to nejzajímavější následovalo poté. Samec gorily nížinné, 13letý Kiyomasa, sedí sám mimo výběh a z výrazu tváře i těla to vypadá, že o příčině sporu rozjímá. Gestem, kdy si tlapou zakryje bradu, dokonce silně připomíná frustrovaného člověka.
Dojem ze zpytování svědomí nad vlastním chováním prohlubují i občasné prázdné pohledy evokující lidem dobře známé „zírání do dálky.“ Jak trefně uvádí jeden ze zahraničních serverů, gorilí samec sedí pohroužen ve všem tak bolestně známém gestu.