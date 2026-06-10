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Po hádce s partnerkou ukázal gorilí samec gesto známé všem frustrovaným

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  13:54
Hádka dvou goril z japonské zoo baví internet. Virální video zachycuje vyostřenou rozepři a následný vyhazov z „domova.“ Návštěvníky pobavilo následné neobvyklé přemítání gorilího samce. Použil stejné gesto jako každý člověk frustrovaný po hádce s partnerem.

Na hádce dvou goril v zoologické zahradě Higashiyama v japonské Nagoje na ostrově Honšú by nebylo nic zvláštního. Primáti v tlupě prostě mívají různé rozepře. Jenže tahle má nečekaný dovětek.

Návštěvníci zachytili poměrně ostrý spor mezi vůdcem tlupy goril a jednou z jeho družek. Skřeky bylo slyšet daleko z výběhu. A samec rychle místo hádky opustil.

Ovšem to nejzajímavější následovalo poté. Samec gorily nížinné, 13letý Kiyomasa, sedí sám mimo výběh a z výrazu tváře i těla to vypadá, že o příčině sporu rozjímá. Gestem, kdy si tlapou zakryje bradu, dokonce silně připomíná frustrovaného člověka.

Dojem ze zpytování svědomí nad vlastním chováním prohlubují i občasné prázdné pohledy evokující lidem dobře známé „zírání do dálky.“ Jak trefně uvádí jeden ze zahraničních serverů, gorilí samec sedí pohroužen ve všem tak bolestně známém gestu.

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Témata: Gorila, Honšú, Nagoja

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